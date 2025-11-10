Школьники Михайловского округа пообщались с ветераном боевых действий

Что значит быть патриотом в наши дни? Как современным школьникам понимать такие ценности, как долг, честь и вера? Найти свои ответы на эти сложные вопросы ученикам Михайловского округа помогла встреча «Диалог с Героем».

Перед ребятами выступил ветеран боевых действий Роман Денисов, участник регионального проекта «ГЕРОИ62». Он откровенно рассказал о своем жизненном выборе, суровых военных буднях и о том, как в трудные минуты особенно важны становятся дружба и взаимовыручка.

По словам героя, настоящий патриотизм — это не громкие слова, а конкретные поступки. Это — знание истории своей страны, готовность к ее защите и добросовестный труд на своем месте. В эпоху, когда правду часто искажают, сохранить трезвый взгляд на события прошлого и настоящий, по его мнению, — это уже гражданский подвиг.