Афонский старец описал будущее России после 2025 года словами «берегите свои дома»

Афонский старец Стефан Карульский ещё полвека назад предсказал глобальные события 2025 года, которые повлияют на будущее после его завершения. Этот год он назвал «точкой невозврата». Уже тогда он обратился к россиянам с тревожным призывом: «берегите дома свои». Подобные пророчества, конечно, всегда будоражат сознание, но вместе с тем требуют взвешенной оценки. Однако отрицать то, что они рифмуются с событиями современности, невозможно.

Схиархимандрит Стефан Карульский, сербский подвижник с Афона, живший в прошлом веке, многими почитался как пророк. Его личность ещё при жизни была окружена ореолом тайны и многочисленными легендами. Почти сорок лет сербский монах прожил в пещерах. Его не страшили каменные стены, сырость и холод. К старцу со всего света стекались паломники. Его привлекало то, что он каждого встречал с радушием и беседовал о прошлом и будущем.

Любопытно, что добрый серб был одинаково открыт для православных, католиков и протестантов. Для любого человека у него находились тёплые слова. Но многие замечали, что с гостями из России старец общался особенно сердечно. Хоть он плохо знал русский язык, но старался говорить на нём с паломниками.

Рассуждая о судьбе мира, подвижник постоянно упоминал Россию. Он был уверен, что ей уготована великая миссия. Особенное внимание сегодня привлекает одно его пророчество. В нём говорится о конкретном годе — 2025-м. Старец считал его «точкой невозврата», после которой мир изменится навсегда. Он призывал готовиться к этому трудному времени заранее. Перемены, согласно его напутствиями, затронут каждого.

По словам сербского старца, на Земле начнутся мощные катаклизмы, связанные с водой. Особенно сильно от них пострадает Америка. Ситуация дойдёт до того, что американцы побегут, спасая свои жизни.

Жителям России же старец завещал беречь свои дома. Ведь в страну хлынут миллионы беженцев. Они попытаются занять «каждый уголок», что до этого пустовал. Также подвижник опасался, что мир не минует «кровавого побоища», в которое могут вовлечь Россию. Однако наша страна выстоит и одержит победу. После этого откроется новая эпоха.

Схиархимандрит Стефан Карульский ушёл из жизни в 2001 году, однако его глубокие проповеди продолжают исследовать и популяризировать. Важно помнить: православные старцы часто изъяснялись образами, их слова требуют духовного понимания. Пророчества афонского подвижника стоит расценивать не как фатальный прогноз, а как предостережение о возможных рисках. Сам сербский старец говорил, что ключ к миру на планете — в возрождении православной веры и духовности. Он также призывал людей готовиться к грядущим испытаниям.