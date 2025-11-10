Режиссёры «Чебурашки» и «Папиных дочек» сняли комедию для СТС 

Завершились съёмки 16-серийной семейной комедии «Гудовы» (16+) с Алексеем Розиным, Павлом Майковым, Владом Прохоровым и Олесей Железняк в главных ролях. Режиссёрское кресло разделили Дмитрий Дьяченко («Чебурашка», «Последний богатырь») и Дмитрий Грибанов («Вампиры средней полосы», «Папины дочки. Новые»). Сериал производства Russian Code выйдет в новом сезоне СТС.

«Мне приходится читать множество сценариев, но в «Гудовых» с первых страниц чувствовалась особая энергия, — признаётся Дмитрий Дьяченко. — Это история о том, как важно уметь преодолевать свои предрассудки, особенно если они мешают близким людям понять друг друга. Тема вечная, но в нашем сериале она звучит свежо и неожиданно — во многом благодаря непредсказуемому характеру Сергея Гудова».

По сюжету у главы рода Гудовых Сергея (Алексей Розин) есть всё для счастья: хозяйственная жена (Олеся Железняк), красавица-дочь (Мария Золотухина) и ферма в подмосковном посёлке. Не хватает только наследника, который продолжит семейное дело. Всё меняется, когда на пороге появляется сирота Матвей (Влад Прохоров), который называет себя сыном Гудова. Ситуацию осложняет двоюродный брат Семён (Павел Майков) — авторитетный бизнесмен, мечтающий прибрать к рукам фамильную землю и втягивающий Матвея в свои махинации.

«Это семейная сага, где мы говорим о серьёзных вещах с улыбкой, — считает Алексей Розин. — Мой герой — хороший человек, но при этом в Сергее Гудове старался отразить те черты и проявления, которые и в себе не люблю, и все мы подмечаем в близких, друзьях и соседях».

Основные экстерьерные съёмки прошли в подмосковной деревне Хлыбы, а всё внутреннее пространство фамильного дома Гудовых построили в павильоне «Мосфильма». «Три месяца съёмочная группа колесила по всему Подмосковью, чтобы получить в кадре ту уникальную атмосферу, где «без спроса ходят в гости, где нет зависти и злости». За это время мы все стали немножко Гудовыми, практически родственниками», — признаётся креативный продюсер Максим Паршин.

«Когда попала в павильон, сразу возникло ощущение уюта деревенской жизни, — вспоминает Олеся Железняк. — Меня поразило, как художники воссоздали дом. Кроме того, повсюду стояли закрутки, а моя героиня постоянно кашеварила. Мне всё это привычно, ведь я тоже люблю готовить».

Актриса призналась, что впервые за долгое время исполнила большую роль в комедийном сериале. Для Влада Прохорова проект тоже стал событием: актёр всегда хотел сыграть сироту.

«С первой серии сразу попадаешь в гущу событий, ведь мой герой на протяжении всего сезона врёт и выкручивается. Мне было интересно, как он воспримет семейные традиции, как будет оправдывать своё поведение, и к чему придёт в финале, — размышляет Влад. — Когда меня спрашивали, кого хочу сыграть, всегда отвечал: сироту. Отчасти это перекликается с моей жизнью: я рано потерял родителей, воспитывался бабушкой и дедушкой».

Историю Гудовых создавали авторы сценария Максим Паршин («Камбэк»), Вячеслав Торкунов («Одна за всех») и Дмитрий Будашкаев («Купцы и дети»), оператор Сергей Авилов («Мажор»), художник-постановщик Светлана Никитина («Чебурашка 2»), художник по костюму Гелена Мартемьянова («Кухня») и художник по гриму Елена Апанасевич («Пальма 2»).