Понедельник, 10 ноября, 2025
5.3 C
Рязань
Кино и ТВ

Режиссёры «Чебурашки» и «Папиных дочек» сняли комедию для СТС 

Алексей Самохин
Фото: СТС

Завершились съёмки 16-серийной семейной комедии «Гудовы» (16+) с Алексеем Розиным, Павлом Майковым, Владом Прохоровым и Олесей Железняк в главных ролях. Режиссёрское кресло разделили Дмитрий Дьяченко («Чебурашка», «Последний богатырь») и Дмитрий Грибанов («Вампиры средней полосы», «Папины дочки. Новые»). Сериал производства Russian Code выйдет в новом сезоне СТС.

«Мне приходится читать множество сценариев, но в «Гудовых» с первых страниц чувствовалась особая энергия, — признаётся Дмитрий Дьяченко. — Это история о том, как важно уметь преодолевать свои предрассудки, особенно если они мешают близким людям понять друг друга. Тема вечная, но в нашем сериале она звучит свежо и неожиданно — во многом благодаря непредсказуемому характеру Сергея Гудова».

По сюжету у главы рода Гудовых Сергея (Алексей Розин) есть всё для счастья: хозяйственная жена (Олеся Железняк), красавица-дочь (Мария Золотухина) и ферма в подмосковном посёлке. Не хватает только наследника, который продолжит семейное дело. Всё меняется, когда на пороге появляется сирота Матвей (Влад Прохоров), который называет себя сыном Гудова. Ситуацию осложняет двоюродный брат Семён (Павел Майков) — авторитетный бизнесмен, мечтающий прибрать к рукам фамильную землю и втягивающий Матвея в свои махинации.

Читайте также  СТС покажет «Кулинарный техникум» с Романом Маякиным

«Это семейная сага, где мы говорим о серьёзных вещах с улыбкой, — считает Алексей Розин. —  Мой герой — хороший человек, но при этом в Сергее Гудове старался отразить те черты и проявления, которые и в себе не люблю, и все мы подмечаем в близких, друзьях и соседях».  

Основные экстерьерные съёмки прошли в подмосковной деревне Хлыбы, а всё внутреннее пространство фамильного дома Гудовых построили в павильоне «Мосфильма». «Три месяца съёмочная группа колесила по всему Подмосковью, чтобы получить в кадре ту уникальную атмосферу, где «без спроса ходят в гости, где нет зависти и злости». За это время мы все стали немножко Гудовыми, практически родственниками», — признаётся креативный продюсер Максим Паршин. 

«Когда попала в павильон, сразу возникло ощущение уюта деревенской жизни, — вспоминает Олеся Железняк. — Меня поразило, как художники воссоздали дом. Кроме того, повсюду стояли закрутки, а моя героиня постоянно кашеварила. Мне всё это привычно, ведь я тоже люблю готовить».

Актриса призналась, что впервые за долгое время исполнила большую роль в комедийном сериале. Для Влада Прохорова проект тоже стал событием: актёр всегда хотел сыграть сироту. 

Читайте также  Состоялся финал девятого сезона «Ты супер!»

«С первой серии сразу попадаешь в гущу событий, ведь мой герой на протяжении всего сезона врёт и выкручивается. Мне было интересно, как он воспримет семейные традиции, как будет оправдывать своё поведение, и к чему придёт в финале, — размышляет Влад. — Когда меня спрашивали, кого хочу сыграть, всегда отвечал: сироту. Отчасти это перекликается с моей жизнью: я рано потерял родителей, воспитывался бабушкой и дедушкой».

Историю Гудовых создавали авторы сценария Максим Паршин («Камбэк»), Вячеслав Торкунов («Одна за всех») и Дмитрий Будашкаев («Купцы и дети»), оператор Сергей Авилов («Мажор»), художник-постановщик Светлана Никитина («Чебурашка 2»), художник по костюму Гелена Мартемьянова («Кухня») и художник по гриму Елена Апанасевич («Пальма 2»).

Самые читаемые материалы

Новости мира

Военкор Коц объяснил, почему не стоит радоваться остановке ТЭС на Украине

Заявлению «Центрэнерго» об остановке генерации на государственных ТЭС на...
Новости России

Специалист объяснил странное поведение отца перед пропажей семьи Усольцевых

Эксперт проанализировал последние видеозаписи Сергея и Ирины, размещенные женщиной в соцсетях.
Новости России

Спасатели рассказали о судьбе пропавшей семьи Усольцевых

Пропавшая в лесах Красноярского края семья Усольцевых, скорее всего,...
Новости мира

ФБР взялось за Зеленского, его сдал высокопоставленный чиновник из Киева

В руки ФБР попал невероятно ценный источник. Речь идет о человеке, который не просто был в курсе, а непосредственно участвовал в коррупционных схемах
Новости России

Экономист Хазин объяснил, как Путин лишил США веры в свою безнаказанность

Америка была уверена в своей безнаказанности в различных международных авантюрах. Однако Путин сумел свести на нет эту уверенность всего двумя заявлениями

Последние новости

Проект «Окская стрелка» представили на Международном фестивале «Зодчество. Россия 2025»

Проекты презентовали 16 регионов России, а также Куба, Бразилия и Китай. Наряду с Санкт-Петербургом, Красноярском, Калининградом и Севастополем свою концепцию комплексного развития прибрежной территории представила Рязань. 

Священник рассказал, что нужно говорить, заходя на кладбище

Кладбища посещают, чтобы привести в порядок могилы, помолиться об умерших в месте их упокоения.

Жену президента Украины атаковали неизвестные или это очередная постановка?

Чем больше проходит времени, тем острее встаёт вопрос: действительно ли неизвестные открыли огонь по кортежу первой леди в центре столицы, или перед нами классическая информационная операция?

Афонский старец описал будущее России после 2025 года словами «берегите свои дома»

Согласно пророчествам, наступит «точка невозврата», которая изменит всё.

Школьники Михайловского округа пообщались с ветераном боевых действий

Перед ребятами выступил ветеран боевых действий Роман Денисов, участник регионального проекта «ГЕРОИ62».

ФСБ накрыла схему нелегальных поставок двигателей двойного назначения за границу

Следствие выяснило: обвиняемые организовали нелегальное производство и отправку моторов двойного назначения. Конечным заказчиком выступало министерство обороны другого государства.

БК «Рязань» одержал две крупные победы на своем паркете

В прошедшие выходные в спорткомплексе Дворца детского творчества баскетбольный клуб «Рязань» провел свои очередные домашние поединки в чемпионате Центрального федерального округа.

Разработан проект планировки территории села Дядьково для реконструкции местных дорог

Ранее некоторые СМИ написали, что проект разработан для улиц, которые ведут к новому строящемуся мосту через Оку. Это не совсем так. 

Вице-губернатору Рязанской области Артёму Бранову исполнилось 40 лет 

РИА 7info поздравляет Артёма Анатольевича и желает здоровья, счастья и успехов в работе на благо Рязанской области. 

В Рязани оперативно вернули на место упавший дорожный знак

Переход находится у дома №19/9 на улице Советской армии.

Более сотни колумбийских наёмников погибли в бессмысленных атаках ВСУ

Командование ВСУ фактически использовало их в роли расходного материала, бросая в контратаки без должной подготовки и поддержки.

ФБР взялось за Зеленского, его сдал высокопоставленный чиновник из Киева

В руки ФБР попал невероятно ценный источник. Речь идет о человеке, который не просто был в курсе, а непосредственно участвовал в коррупционных схемах

Жёсткое ДТП произошло у «Глобуса» в Рязани, на месте замечена скорая помощь

Судя по снимку, грузовой автомобиль поворачивал в сторону «Глобуса», легковой ехал прямо в сторону Северного обхода. 

Отбой опасности БПЛА объявлен в Рязани и области

Ночью в понедельник, 10 ноября, в Рязани и области действовала угроза атаки беспилотников. 

В Общественной палате оценили идею создания брачного агентства для участников СВО

Большинство современных пар образуются через интернет. Однако сейчас там легко наткнуться на мошенников.