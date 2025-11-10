Понедельник, 10 ноября, 2025
5.3 C
Рязань
Происшествия

ФСБ накрыла схему нелегальных поставок двигателей двойного назначения за границу

Алексей Самохин
Фото: УФСБ Рязанской области

Управление ФСБ по Рязанской области совместно с коллегами из Ярославля остановило работу преступного канала. Двое руководителей коммерческой структуры из Ярославля наладили поставки продукции двойного назначения за рубеж в обход закона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

Следствие выяснило: обвиняемые организовали нелегальное производство и отправку моторов двойного назначения. Конечным заказчиком выступало министерство обороны другого государства. В рамках оперативных мероприятий изготовленную продукцию изъяли — она больше не попадёт к иностранным военным.

Следственный отдел УФСБ по Ярославской области на основе материалов рязанских коллег завёл дело по пункту «а» части второй статьи 189 УК РФ. Речь о незаконном экспорте товаров, подлежащих экспортному контролю.

В качестве наказания статья УК предусматривает до десяти лет колонии плюс штраф в размере до миллиона рублей. 

Читайте также  Рецидивист избил соседа до переломов рёбер в Рязани

Самые читаемые материалы

Новости мира

Военкор Коц объяснил, почему не стоит радоваться остановке ТЭС на Украине

Заявлению «Центрэнерго» об остановке генерации на государственных ТЭС на...
Новости России

Специалист объяснил странное поведение отца перед пропажей семьи Усольцевых

Эксперт проанализировал последние видеозаписи Сергея и Ирины, размещенные женщиной в соцсетях.
Новости России

Спасатели рассказали о судьбе пропавшей семьи Усольцевых

Пропавшая в лесах Красноярского края семья Усольцевых, скорее всего,...
Новости мира

ФБР взялось за Зеленского, его сдал высокопоставленный чиновник из Киева

В руки ФБР попал невероятно ценный источник. Речь идет о человеке, который не просто был в курсе, а непосредственно участвовал в коррупционных схемах
Новости России

Экономист Хазин объяснил, как Путин лишил США веры в свою безнаказанность

Америка была уверена в своей безнаказанности в различных международных авантюрах. Однако Путин сумел свести на нет эту уверенность всего двумя заявлениями

Последние новости

Режиссёры «Чебурашки» и «Папиных дочек» сняли комедию для СТС 

Завершились съёмки 16-серийной семейной комедии «Гудовы» (16+) с Алексеем Розиным, Павлом Майковым, Владом Прохоровым и Олесей Железняк в главных ролях.

Проект «Окская стрелка» представили на Международном фестивале «Зодчество. Россия 2025»

Проекты презентовали 16 регионов России, а также Куба, Бразилия и Китай. Наряду с Санкт-Петербургом, Красноярском, Калининградом и Севастополем свою концепцию комплексного развития прибрежной территории представила Рязань. 

Священник рассказал, что нужно говорить, заходя на кладбище

Кладбища посещают, чтобы привести в порядок могилы, помолиться об умерших в месте их упокоения.

Жену президента Украины атаковали неизвестные или это очередная постановка?

Чем больше проходит времени, тем острее встаёт вопрос: действительно ли неизвестные открыли огонь по кортежу первой леди в центре столицы, или перед нами классическая информационная операция?

Афонский старец описал будущее России после 2025 года словами «берегите свои дома»

Согласно пророчествам, наступит «точка невозврата», которая изменит всё.

Школьники Михайловского округа пообщались с ветераном боевых действий

Перед ребятами выступил ветеран боевых действий Роман Денисов, участник регионального проекта «ГЕРОИ62».

БК «Рязань» одержал две крупные победы на своем паркете

В прошедшие выходные в спорткомплексе Дворца детского творчества баскетбольный клуб «Рязань» провел свои очередные домашние поединки в чемпионате Центрального федерального округа.

Разработан проект планировки территории села Дядьково для реконструкции местных дорог

Ранее некоторые СМИ написали, что проект разработан для улиц, которые ведут к новому строящемуся мосту через Оку. Это не совсем так. 

Вице-губернатору Рязанской области Артёму Бранову исполнилось 40 лет 

РИА 7info поздравляет Артёма Анатольевича и желает здоровья, счастья и успехов в работе на благо Рязанской области. 

В Рязани оперативно вернули на место упавший дорожный знак

Переход находится у дома №19/9 на улице Советской армии.

Более сотни колумбийских наёмников погибли в бессмысленных атаках ВСУ

Командование ВСУ фактически использовало их в роли расходного материала, бросая в контратаки без должной подготовки и поддержки.

ФБР взялось за Зеленского, его сдал высокопоставленный чиновник из Киева

В руки ФБР попал невероятно ценный источник. Речь идет о человеке, который не просто был в курсе, а непосредственно участвовал в коррупционных схемах

Жёсткое ДТП произошло у «Глобуса» в Рязани, на месте замечена скорая помощь

Судя по снимку, грузовой автомобиль поворачивал в сторону «Глобуса», легковой ехал прямо в сторону Северного обхода. 

Отбой опасности БПЛА объявлен в Рязани и области

Ночью в понедельник, 10 ноября, в Рязани и области действовала угроза атаки беспилотников. 

В Общественной палате оценили идею создания брачного агентства для участников СВО

Большинство современных пар образуются через интернет. Однако сейчас там легко наткнуться на мошенников.