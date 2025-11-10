ФСБ накрыла схему нелегальных поставок двигателей двойного назначения за границу

Управление ФСБ по Рязанской области совместно с коллегами из Ярославля остановило работу преступного канала. Двое руководителей коммерческой структуры из Ярославля наладили поставки продукции двойного назначения за рубеж в обход закона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие выяснило: обвиняемые организовали нелегальное производство и отправку моторов двойного назначения. Конечным заказчиком выступало министерство обороны другого государства. В рамках оперативных мероприятий изготовленную продукцию изъяли — она больше не попадёт к иностранным военным.

Следственный отдел УФСБ по Ярославской области на основе материалов рязанских коллег завёл дело по пункту «а» части второй статьи 189 УК РФ. Речь о незаконном экспорте товаров, подлежащих экспортному контролю.

В качестве наказания статья УК предусматривает до десяти лет колонии плюс штраф в размере до миллиона рублей.