Вице-губернатору Рязанской области Артёму Бранову исполнилось 40 лет 

Вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов сегодня отмечает 40-летие.

РИА 7info поздравляет Артёма Анатольевича и желает здоровья, счастья и успехов в работе на благо Рязанской области.

Артём Бранов родился 10 ноября 1985 г. в городе Белебей, Республика Башкортостан.

5 июля 2022 г. назначен на должность вице-губернатора Рязанской области – первого заместителя председателя правительства Рязанской области.

С 22 сентября 2022 г. – вице-губернатор Рязанской области – первый заместитель председателя правительства Рязанской области. Также с 2024 года является председателем попечительского совета РГУ имени С. А. Есенина.

Классный чин – государственный советник Российской Федерации 3 класса.

Женат, воспитывает сына.