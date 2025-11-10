Понедельник, 10 ноября, 2025
Жену президента Украины атаковали неизвестные или это очередная постановка?

Алексей Самохин
Елена Зеленская, фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Сообщение о покушении на Елену Зеленскую 8 ноября мгновенно разлетелось по интернету. Чем больше проходит времени, тем острее встаёт вопрос: действительно ли неизвестные открыли огонь по кортежу первой леди в центре столицы, или перед нами классическая информационная операция? Украина нуждается в западной помощи, а трагические инциденты традиционно играют на руку действующей власти, пишет aif.ru

Два выстрела, повреждённый кузов и молчание властей

Согласно данным телеграм-каналов, около полудня 8 ноября кто-то выстрелил по автомобилю из кортежа супруги президента. Два попадания якобы оставили следы на кузове, но никто не пострадал. Охрана среагировала быстро, машины не остановились, злоумышленники растворились. СБУ и киевская полиция отказались комментировать происшествие — лишь сухое «не комментируем».

Такое молчание подлило масла в огонь. В соцсетях тут же появились две версии: либо реальное предупреждение политической элите, либо заранее срежиссированная постановка ради мобилизации западных союзников.

Российский военный корреспондент Юрий Котёнок в своём Telegram-канале высмеял сообщения, назвав их «весёлой выдумкой пабликов». «Якобы стреляли, якобы попали в машину. Не более того», — отметил он. По его мнению, киевский режим пытается создать образ «страдалицы», чтобы спровоцировать эмоциональную реакцию в Европе и Штатах.

Бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров тоже назвал покушение пиаром. «Единственной причиной покушения на Елену Зеленскую могла быть купленная ею скумбрия в магазине за 8 гр/кг. Клоуны!!!» — написал политик, напомнив, что первая леди ранее утверждала, будто покупает рыбу по 8 гривен за килограмм, тогда как реальная цена — около 170 гривен.

Эксперт допускает реальную угрозу

Впрочем, не все настроены скептически. Специалист по личной охране Алексей Фонарев допустил возможность настоящей атаки: «В зону риска часто попадают близкие и семья политика… Покушение на близкого человека может быть совершено в качестве предупреждения». По его словам, убийство — крайняя мера, а выстрелы по машине — сигнал, что ещё можно договориться.

Правда, Фонарев не исключил и обратного. «Учитывая напряжённость и информационную войну, нельзя исключать сцены, разыгранные под камеры», — добавил он.

Радикалы или западный пиар

Если инцидент реален, его могут связывать с внутренними силами — радикалами, недовольными мобилизацией или коррупцией в окружении власти. Если постановка — цель ясна: показать, что «Зеленские под угрозой», и выбить новую порцию финансовой и военной помощи от Запада.

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен считает, что Владимир Зеленский давно утратил самостоятельность. «Он не может заключить мир, поскольку фашистские группировки, обладающие реальной властью на Украине, могут даже убить его, если он попытается это сделать», — заявил эксперт. По его словам, для мира лучше всего «сменить Зеленского и очистить страну от фашистских сил».

Покушения на Зеленских уже становились заголовками СМИ

Семья президента не впервые оказывается в центре подобных историй. В марте 2022 года советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил о более чем десяти сорванных покушениях на Зеленского. В июне 2025-го глава СБУ Василий Малюк (внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщал о несостоявшемся нападении в польском аэропорту Жешув — там якобы планировали использовать FPV-дрон или снайпера.

Что касается Елены Зеленской, в 2021 году СБУ получила анонимный звонок о готовящемся покушении на неё во Львове. Информация так и осталась непроверенной. Сегодняшняя ситуация повторяет тот же сценарий: нет ни видео, ни свидетелей, ни официального расследования.

В 2025-м Елена Зеленская засветилась в нескольких громких скандалах, усиливших подозрения в неуместных тратах и даже коррупции. В январе украинцы возмущались её отдыхом в швейцарском Санкт-Морице. Осенью разгорелся скандал вокруг визита в Австрию: оппозиция раскрыла, что на безопасность Зеленских там потратили 463 тысячи евро — включая аренду бронированного автомобиля и семинар первой леди.

Сентябрь запомнился отказом Мелании Трамп встретиться в Нью-Йорке — из-за скандала с расходами Зеленской. Вскоре после этого сообщалось, что Елена устроила истерику в лондонском Королевском оперном театре из-за выступления российской певицы Анны Нетребко.

Едва ли не самый резонансный эпизод случился в начале ноября: во время визита в Париж первая леди, по данным постов в соцсети X, потратила 40 тысяч евро за час шопинга на престижной авеню Монтень. Это вызвало шквал критики. «Украина = коррупция», — писали комментаторы.

