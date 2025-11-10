Понедельник, 10 ноября, 2025
5.3 C
Рязань
Экология, природа, животные

Рязанцам объяснили, почему не стоит кормить белок с рук 

Алексей Самохин
Фото: 7info.ru

Главное управление ветеринарии Рязанской области опубликовало в соцсетях пост, в котором объясняется, почему жителям Рязани не стоит кормить белок с рук.

Отправляясь на прогулку в парк, многие горожане любят захватить с собой лакомство не только для своих питомцев, но и для белок, которые с удовольствием забирают с рук предложенные орешки или семечки.

В Рязани белок можно встретить в ЦПКиО, в парке рядом с Приолэндом и даже на Первомайском проспекте. 

Несмотря на милую внешность, белка — это дикое животное, которое способно проявить агрессию и укусить, особенно если испытывает голод. Укус белки опасен, поскольку в слюне зверька могут содержаться вирусы бешенства, туляремии, лептоспироза, геморрагической лихорадки и многие другие. При этом белка с вирусом бешенства часто ведет себя как ручная, поскольку зараженное животное теряет страх перед человеком.

Не меньшую опасность могут представлять и ежи. В их иголках нередко обитают клещи — переносчики энцефалита, боррелиоза и эрлихиоза. Человек рискует заразиться этими болезнями, если случайно уколется иголкой.

Читайте также  Учёный из Рязани дал прогноз погоды на ближайшие дни и назвал сроки выпадения снега

Лучше всего для кормления диких животных использовать специальные кормушки или раскладывать угощение на почве.

Если дикое животное все же укусило, следует обработать рану перекисью водорода и как можно скорее обратиться к врачу, который введет пострадавшему вакцину против бешенства и иммуноглобулин. Чего точно не стоит делать, так это откладывать визит к врачу, ведь каждый пропущенный день — это угроза для жизни.

Самые читаемые материалы

Новости мира

Военкор Коц объяснил, почему не стоит радоваться остановке ТЭС на Украине

Заявлению «Центрэнерго» об остановке генерации на государственных ТЭС на...
Новости России

Специалист объяснил странное поведение отца перед пропажей семьи Усольцевых

Эксперт проанализировал последние видеозаписи Сергея и Ирины, размещенные женщиной в соцсетях.
Новости России

Спасатели рассказали о судьбе пропавшей семьи Усольцевых

Пропавшая в лесах Красноярского края семья Усольцевых, скорее всего,...
Новости мира

ФБР взялось за Зеленского, его сдал высокопоставленный чиновник из Киева

В руки ФБР попал невероятно ценный источник. Речь идет о человеке, который не просто был в курсе, а непосредственно участвовал в коррупционных схемах
Новости России

Экономист Хазин объяснил, как Путин лишил США веры в свою безнаказанность

Америка была уверена в своей безнаказанности в различных международных авантюрах. Однако Путин сумел свести на нет эту уверенность всего двумя заявлениями

Последние новости

Идёт «последний правитель»: сербский старец рассказывал, как Россия спасёт весь мир

Грядут тяжёлые времена, но выведет мир из тьмы именно Россия.

Режиссёры «Чебурашки» и «Папиных дочек» сняли комедию для СТС 

Завершились съёмки 16-серийной семейной комедии «Гудовы» (16+) с Алексеем Розиным, Павлом Майковым, Владом Прохоровым и Олесей Железняк в главных ролях.

Проект «Окская стрелка» представили на Международном фестивале «Зодчество. Россия 2025»

Проекты презентовали 16 регионов России, а также Куба, Бразилия и Китай. Наряду с Санкт-Петербургом, Красноярском, Калининградом и Севастополем свою концепцию комплексного развития прибрежной территории представила Рязань. 

Священник рассказал, что нужно говорить, заходя на кладбище

Кладбища посещают, чтобы привести в порядок могилы, помолиться об умерших в месте их упокоения.

Жену президента Украины атаковали неизвестные или это очередная постановка?

Чем больше проходит времени, тем острее встаёт вопрос: действительно ли неизвестные открыли огонь по кортежу первой леди в центре столицы, или перед нами классическая информационная операция?

Афонский старец описал будущее России после 2025 года словами «берегите свои дома»

Согласно пророчествам, наступит «точка невозврата», которая изменит всё.

Школьники Михайловского округа пообщались с ветераном боевых действий

Перед ребятами выступил ветеран боевых действий Роман Денисов, участник регионального проекта «ГЕРОИ62».

ФСБ накрыла схему нелегальных поставок двигателей двойного назначения за границу

Следствие выяснило: обвиняемые организовали нелегальное производство и отправку моторов двойного назначения. Конечным заказчиком выступало министерство обороны другого государства.

БК «Рязань» одержал две крупные победы на своем паркете

В прошедшие выходные в спорткомплексе Дворца детского творчества баскетбольный клуб «Рязань» провел свои очередные домашние поединки в чемпионате Центрального федерального округа.

Разработан проект планировки территории села Дядьково для реконструкции местных дорог

Ранее некоторые СМИ написали, что проект разработан для улиц, которые ведут к новому строящемуся мосту через Оку. Это не совсем так. 

Вице-губернатору Рязанской области Артёму Бранову исполнилось 40 лет 

РИА 7info поздравляет Артёма Анатольевича и желает здоровья, счастья и успехов в работе на благо Рязанской области. 

В Рязани оперативно вернули на место упавший дорожный знак

Переход находится у дома №19/9 на улице Советской армии.

Более сотни колумбийских наёмников погибли в бессмысленных атаках ВСУ

Командование ВСУ фактически использовало их в роли расходного материала, бросая в контратаки без должной подготовки и поддержки.

ФБР взялось за Зеленского, его сдал высокопоставленный чиновник из Киева

В руки ФБР попал невероятно ценный источник. Речь идет о человеке, который не просто был в курсе, а непосредственно участвовал в коррупционных схемах

Жёсткое ДТП произошло у «Глобуса» в Рязани, на месте замечена скорая помощь

Судя по снимку, грузовой автомобиль поворачивал в сторону «Глобуса», легковой ехал прямо в сторону Северного обхода. 