Рязанцам объяснили, почему не стоит кормить белок с рук 

Главное управление ветеринарии Рязанской области опубликовало в соцсетях пост, в котором объясняется, почему жителям Рязани не стоит кормить белок с рук.

Отправляясь на прогулку в парк, многие горожане любят захватить с собой лакомство не только для своих питомцев, но и для белок, которые с удовольствием забирают с рук предложенные орешки или семечки.

В Рязани белок можно встретить в ЦПКиО, в парке рядом с Приолэндом и даже на Первомайском проспекте.

Несмотря на милую внешность, белка — это дикое животное, которое способно проявить агрессию и укусить, особенно если испытывает голод. Укус белки опасен, поскольку в слюне зверька могут содержаться вирусы бешенства, туляремии, лептоспироза, геморрагической лихорадки и многие другие. При этом белка с вирусом бешенства часто ведет себя как ручная, поскольку зараженное животное теряет страх перед человеком.

Не меньшую опасность могут представлять и ежи. В их иголках нередко обитают клещи — переносчики энцефалита, боррелиоза и эрлихиоза. Человек рискует заразиться этими болезнями, если случайно уколется иголкой.

Лучше всего для кормления диких животных использовать специальные кормушки или раскладывать угощение на почве.

Если дикое животное все же укусило, следует обработать рану перекисью водорода и как можно скорее обратиться к врачу, который введет пострадавшему вакцину против бешенства и иммуноглобулин. Чего точно не стоит делать, так это откладывать визит к врачу, ведь каждый пропущенный день — это угроза для жизни.