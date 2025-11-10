Понедельник, 10 ноября, 2025
6.6 C
Рязань
Транспорт и дороги

Автоэксперт Баканов рассказал об опасных зимних шинах 

Алексей Самохин
Изображение от Dragana_Gordic на Freepik

Шипованные покрышки, потерявшие значительную часть металлических элементов, нужно менять немедленно. Об этом NEWS.ru рассказал автомобильный эксперт Пётр Баканов. Их нужно снимать, даже если остаточная глубина протектора ещё приличная.

Многие водители уверены: такую шину можно эксплуатировать дальше. Баканов называет это опасным заблуждением. Шипованная резина — не просто покрышка, в которую воткнули металлические «гвозди». Каждый компонент там рассчитан на работу в связке с другими. У шипованных шин изначально более жёсткий состав резиновой смеси и иной рисунок протектора, чем у нешипованных.

Если шипы теряются, покрышка уже не может эффективно цепляться за снег и лёд. После выпадения шипов она не превращается в липучку.

«Она превращается просто в плохую шину, которую нужно менять», — добавил эксперт.

Как выбрать б/у резину и сэкономить

Водители, желающие сэкономить при покупке зимней резины, могут присмотреться к подержанным шинам. Баканов уточнил: главное, чтобы покрышки были в хорошем состоянии, а остаточная глубина протектора составляла как минимум 4 мм.

Можно найти отличные варианты в два или три раза дешевле новых. Важно проверить, чтобы у шин была достаточная остаточная глубина протектора — не 4 мм, а хотя бы 6. А если покупаете шипованные, нужно убедиться, что шипы на месте.

Читайте также  В мэрии рассказали, когда в Рязани закончится сезон уличных самокатов 

Самые читаемые материалы

Новости России

Специалист объяснил странное поведение отца перед пропажей семьи Усольцевых

Эксперт проанализировал последние видеозаписи Сергея и Ирины, размещенные женщиной в соцсетях.
Новости мира

Военкор Коц объяснил, почему не стоит радоваться остановке ТЭС на Украине

Заявлению «Центрэнерго» об остановке генерации на государственных ТЭС на...
Новости России

Спасатели рассказали о судьбе пропавшей семьи Усольцевых

Пропавшая в лесах Красноярского края семья Усольцевых, скорее всего,...
Новости мира

ФБР взялось за Зеленского, его сдал высокопоставленный чиновник из Киева

В руки ФБР попал невероятно ценный источник. Речь идет о человеке, который не просто был в курсе, а непосредственно участвовал в коррупционных схемах
Новости России

Экономист Хазин объяснил, как Путин лишил США веры в свою безнаказанность

Америка была уверена в своей безнаказанности в различных международных авантюрах. Однако Путин сумел свести на нет эту уверенность всего двумя заявлениями

Последние новости

Эксперт объяснил, как новый технологический сбор отразится на ценах

Эксперт отметил неопределённость в вопросе распределения средств. Это может привести к удорожанию разработки и производства элементной базы.

Метеоролог Шувалов рассказал, когда в Москву придут морозы и настоящая зима

Осенний период подходит к концу, но климатическая зима пока не наступила.

РГУ имени С.А. Есенина приглашает абитуриентов на День открытых дверей

Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина приглашает абитуриентов и их родителей на День открытых дверей, который состоится 15 ноября 11:00.

Рязанцы могут общаться в мессенджере МАХ с жителями других стран

Если потенциального собеседника нет в списке ваших контактов, можно отправить ему ссылку-приглашение.

Экстрасенс Янко предсказала, что скоро нас ждут очень хорошие новости с фронта СВО

Российские военные могут уже в ближайшее время удивить всех и тем самым приблизить победу.

Борис Ясинский передал Гордуме проект бюджета Рязани 

Планируется, что доходы городской казны в 2026 году составят 19,5 млрд. рублей, расходы – 20,2 млрд. рублей.

Идёт «последний правитель»: сербский старец рассказывал, как Россия спасёт весь мир

Грядут тяжёлые времена, но выведет мир из тьмы именно Россия.

Рязанцам объяснили, почему не стоит кормить белок с рук 

Несмотря на милую внешность, белка — это дикое животное, которое способно проявить агрессию и укусить, особенно если испытывает голод.

Режиссёры «Чебурашки» и «Папиных дочек» сняли комедию для СТС 

Завершились съёмки 16-серийной семейной комедии «Гудовы» (16+) с Алексеем Розиным, Павлом Майковым, Владом Прохоровым и Олесей Железняк в главных ролях.

Проект «Окская стрелка» представили на Международном фестивале «Зодчество. Россия 2025»

Проекты презентовали 16 регионов России, а также Куба, Бразилия и Китай. Наряду с Санкт-Петербургом, Красноярском, Калининградом и Севастополем свою концепцию комплексного развития прибрежной территории представила Рязань. 

Священник рассказал, что нужно говорить, заходя на кладбище

Кладбища посещают, чтобы привести в порядок могилы, помолиться об умерших в месте их упокоения.

Жену президента Украины атаковали неизвестные или это очередная постановка?

Чем больше проходит времени, тем острее встаёт вопрос: действительно ли неизвестные открыли огонь по кортежу первой леди в центре столицы, или перед нами классическая информационная операция?

Афонский старец описал будущее России после 2025 года словами «берегите свои дома»

Согласно пророчествам, наступит «точка невозврата», которая изменит всё.

Школьники Михайловского округа пообщались с ветераном боевых действий

Перед ребятами выступил ветеран боевых действий Роман Денисов, участник регионального проекта «ГЕРОИ62».

ФСБ накрыла схему нелегальных поставок двигателей двойного назначения за границу

Следствие выяснило: обвиняемые организовали нелегальное производство и отправку моторов двойного назначения. Конечным заказчиком выступало министерство обороны другого государства.