Автоэксперт Баканов рассказал об опасных зимних шинах 

Шипованные покрышки, потерявшие значительную часть металлических элементов, нужно менять немедленно. Об этом NEWS.ru рассказал автомобильный эксперт Пётр Баканов. Их нужно снимать, даже если остаточная глубина протектора ещё приличная.

Многие водители уверены: такую шину можно эксплуатировать дальше. Баканов называет это опасным заблуждением. Шипованная резина — не просто покрышка, в которую воткнули металлические «гвозди». Каждый компонент там рассчитан на работу в связке с другими. У шипованных шин изначально более жёсткий состав резиновой смеси и иной рисунок протектора, чем у нешипованных.

Если шипы теряются, покрышка уже не может эффективно цепляться за снег и лёд. После выпадения шипов она не превращается в липучку.

«Она превращается просто в плохую шину, которую нужно менять», — добавил эксперт.

Как выбрать б/у резину и сэкономить

Водители, желающие сэкономить при покупке зимней резины, могут присмотреться к подержанным шинам. Баканов уточнил: главное, чтобы покрышки были в хорошем состоянии, а остаточная глубина протектора составляла как минимум 4 мм.

Можно найти отличные варианты в два или три раза дешевле новых. Важно проверить, чтобы у шин была достаточная остаточная глубина протектора — не 4 мм, а хотя бы 6. А если покупаете шипованные, нужно убедиться, что шипы на месте.