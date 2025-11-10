Рязанцы могут общаться в мессенджере МАХ с жителями других стран

Помимо России и Беларуси, в мессенджере МАХ теперь смогут зарегистрироваться пользователи из Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана. Чтобы начать общение с пользователями из стран СНГ, необходимо добавить их номера в списки контактов. Если потенциального собеседника нет в списке ваших контактов, можно отправить ему ссылку-приглашение.

Пресс-служба платформы пояснила, что такие меры нужны для борьбы с мошенниками и дополнительной защиты данных пользователей. Усилить безопасность аккаунта можно, активировав в профиле двухфакторную аутентификацию.

Платформа MАХ активно развивается. В данный момент здесь доступны аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов, денежные переводы, каналы.

В Рязанской области по количеству подписчиков лидируют канал губернатора Павла Малкова и канал «Рязанская область».