Жителей Москвы в воскресенье ждут минусовые температуры ночью и до +2 градусов днём. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Осенний период подходит к концу, но климатическая зима пока не наступила. По словам эксперта, уже завтра-послезавтра среднесуточная температура в Москве и ближайших городах, в том числе и в Рязани, должна была перейти через ноль — это означало бы начало метеорологической зимы. Однако этого пока не случится. Температура всё ещё остаётся выше нулевой отметки.

«Зима начнётся, скорее всего, в конце этой недели. В воскресенье этот процесс стартует на Кольском полуострове, и холодная масса начнёт постепенное продвижение на юг», — пояснил Шувалов.

В субботу вторжение более холодного воздуха начнётся в средней полосе и захватит столицу. К воскресенью москвичи почувствуют настоящие морозы — минусовые показатели ночью и +0…+2 градуса днём.