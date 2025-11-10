В 11-й больнице Рязани запустили рентгенологическую операционную и литотриптер Dornier Gemini

В клинической больнице №11 города Рязани запущена новая рентгенологическая операционная и введен в эксплуатацию новый литотриптер Dornier Gemini для дистанционного дробления камней мочевой системы. Это оборудование признано лучшим в мире, сообщает пресс-служба Минздрава рязанской области.

Аппарат Dornier Gemini, помимо дистанционного дробления камней мочевой системы, представляет собой идеальное рабочее место для выполнения любых эндоскопических и чрескожных операций.

Дистанционное дробление камней мочевой системы — современный, щадящий и в то же время высокоэффективный метод лечения, который позволяет удалить камни в почках, мочеточнике и мочевом пузыре.

Кроме этого проведен ремонт и создано новое многофункциональное рабочее место уролога, где обеспечен свободный доступ к пациенту и высококачественная визуализация внутренних органов.

Это позволит Городской клинической больнице №11 увеличить объем урологических операций, внедрять новые методы лечения урологического профиля.