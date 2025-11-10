Стартовал приём заявок на Всероссийскую премию «Служение»

Объявлен старт нового сезона Всероссийской премии «Служение» — главной награды для работников местного самоуправления. Инициатива проводится Ассоциацией местного самоуправления (ВАРМСУ) по поручению Президента и уже в третий раз собирает лучшие муниципальные практики со всей страны.

Губернатор Рязанской области Павел Малков приглашает к участию глав муниципалитетов, их сотрудников, депутатов и активистов ТОС, чтобы они поделились историями своих успехов в улучшении жизни.

Подать заявку можно до 21 ноября на официальном сайте премияслужение.рф. Имена победителей будут объявлены весной, а определять их будет народное голосование.