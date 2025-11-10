Татьяна Панфилова приняла участие во Всероссийской акции «Коробка храбрости»

10 ноября в России стартовала ежегодная акция «Коробка храбрости». Ее цель – поддержать детей, находящихся на длительном лечении и реабилитации в медицинских учреждениях. Сбор подарков для маленьких пациентов проходит в административных зданиях и на предприятиях города.

Одними из первых в этом году в акции приняли участие глава муниципального образования Татьяна Панфилова, депутат Рязанской городской Думы Галина Трушина, а также работники компании «Инвест».

«Это доброе дело объединяет неравнодушных людей по всей стране уже в тринадцатый раз. Название акции отражает ее цель – помочь детям стать чуточку храбрее, преодолеть страхи во время сложных медицинских процедур, после которых ребенок получит в награду за свою смелость понравившуюся игрушку из той самой «Коробки храбрости»», – сказала Татьяна Панфилова.

Сбор игрушек продлится до 2 декабря. Принять участие могут все желающие. Все собранные подарки будут переданы в медицинские учреждения региона и детям, проживающим на новых территориях.