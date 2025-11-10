Понедельник, 10 ноября, 2025
Состоялась премьера четвёртого сезона «Шоу Аватар»

Анастасия Мериакри
Фото: пресс-служба НТВ

В воскресенье, 9 ноября, на НТВ состоялась премьера четвёртого сезона высокотехнологичного «Шоу Аватар» (12+). Благодаря технологиям захвата движения (Motion Capture) любимые с детства герои сказок, мифов и былин получили новый современный цифровой облик, созвучный внутреннему миру их физических хозяев – популярных артистов музыки, кино, телевидения, спорта и интернета.

В четвёртом сезоне судейские кресла заняли певцы Сергей Лазарев и Марк Тишман, шоумен Тимур Батрудинов, телеведущая Лера Кудрявцева и певица Клава Кока. А сказочными участниками стали: Золотая рыбка, Аврора, Берендей, Хозяйка Медной горы, Берегиня, Илья Муромец, Купидон, Финист – Ясный сокол, Афродита, Посейдон, Чудо-Юдо и Кикимора.

В первом выпуске звёздное жюри не сумело разгадать ни одного участника, таким образом все 12 героев продолжили своё участие в шоу.

По правилам проекта в каждом выпуске аватары разделены на три группы. Так, в первой четвёрке на сцену вышли Берендей, Афродита, Илья Муромец и Аврора. По решению членов жюри в номинации на выбывание оказался Илья Муромец, исполнивший композицию Африка Симона Hafanana. Номинантом из второй группы стала Берегиня, которая вышла на сцену с песней «Я у твоих ног» Наталии Власовой, а Чудо-Юдо, Финист – Ясный сокол и Кикимора прошли дальше. В третьей четвёрке выступали Купидон, Хозяйка Медной горы, Посейдон и Золотая рыбка: большинство судей решило, что в номинацию должен отправиться Посейдон, исполнивший в этот вечер композицию Муслима Магомаева «Верни мне музыку».

В финале выпуска у членов жюри было три попытки угадать, кто управляет аватарами сказочных героев, оказавшихся в номинации. Первым звёздные судьи попытались раскрыть Илью Муромца. Клава Кока предположила, что им управляет Владимир Пресняков, а остальные члены жюри решили, что за аватаром скрывается Антон Зацепин, но ошиблись. По правилам проекта, если члены жюри не разгадали первого аватара, у них есть шанс угадать второго, а затем, в случае неудачи, и третьего. После судьи попытались разгадать Берегиню. Сергей Лазарев проголосовал за кандидатуру Эвелины Блёданс, а остальные члены жюри поддержали версию Леры Кудрявцевой и назвали имя Екатерины Мизулиной, что оказалось неверным. В итоге у членов жюри осталась последняя попытка раскрыть кого-то из трёх номинантов. Тимур Батрутдинов предположил, что Посейдоном управляет Macan, а остальные судьи отдали свои голоса за Гарика Мартиросяна. И снова ошиблись.

В итоге три номинанта прошли дальше, и в следующем выпуске на сцену выйдут все 12 цифровых героев.

