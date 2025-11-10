Альпинист в пещере увидел ангелов и демонов и погиб после суток мучений

В штате Юта трагически погиб студент-медик и опытный альпинист Джон Джонс. Молодой человек застрял в узком лазе пещеры, оказавшись вниз головой, и провел там больше суток. Попытки спасти его растянулись на долгие часы и обернулись драмой, закончившейся смертью, пишет «Московский комсомолец».

Когда спасатели прибыли на место, они сразу поняли — операция будет крайне сложной. Каждое их движение вызывало у Джонса сильнейшую боль, но иного способа освободить его не было. Несмотря на страдания, он пытался помогать — стучал по камням, пробивал лед, старался высвободить руки и ноги. Эти отчаянные попытки лишь усилили травмы: у молодого человека были зафиксированы переломы костей.

С каждым часом силы альпиниста уходили. По словам спасателей, он то терял сознание, то вновь приходил в себя и рассказывал о странных видениях — будто видел ангелов и демонов. Всё это время команда боролась за его жизнь, не теряя надежды.

После невероятных усилий людям всё же удалось вытащить Джонса из каменной ловушки. Но радость длилась недолго. Практически сразу после освобождения, по пути в больницу, он умер от полученных травм и истощения.