На улице 1-й Новопавловский проезд в Рязани завершено асфальтирование дороги

Завершены работы по асфальтировке дороги по улице 1-й Новопавловский проезд. Об этом сообщает администрация Рязани.

Работы по ремонту дороги стали возможны благодаря областной программе местных инициатив. Инициатором проекта выступил комитет ТОС «Новопавловский Плюс».

На встрече, в которой приняли участие активисты, региональный депутат Дмитрий Репников и представители городской администрации, было отмечено, что существенных замечаний к качеству работ не возникло. Подрядчик оперативно устранял выявленные недостатки в процессе выполнения работ.

Жители подчеркнули, что региональная программа местных инициатив – это отличная возможность менять свою территорию к лучшему.