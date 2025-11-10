Павел Малков: Рязанская область занимает лидирующие позиции в стране по раскрываемости преступлений

Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в мероприятии, посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Торжественное собрание прошло в Управлении МВД России по Рязанской области.

На собрании присутствовали главный федеральный инспектор по Рязанской области Михаил Максимов, начальник регионального УМВД Владимир Алай, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, представители территориальных отделов полиции и других правоохранительных органов, а также ветераны внутренних дел региона.

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев направил поздравление, в котором подчеркнул: «На протяжении трех столетий полиция является ключевым звеном правоохранительной системы, опорой государства в сфере обеспечения общественной безопасности. Во все времена на защиту правопорядка вставали смелые и решительные люди, беззаветно преданные своему народу. Они с честью отстаивали национальные интересы, оберегали жизнь и покой граждан. Сегодняшнее поколение полицейских чтит и достойно продолжает славные традиции, заложенные выдающимися предшественниками».

Губернатор Павел Малков выразил благодарность рязанским полицейским и ветеранам за их добросовестную службу, отметив высокий профессионализм и значительные результаты их работы: «У нашей полиции очень много разных задач, среди которых неважных нет. В Рязанской области нужно обеспечивать безопасность людей, правопорядок. Вы делаете это очень профессионально и достойно. Результаты говорят сами за себя. За ними стоит ваша огромная напряженная работа, ночные дежурства, опасные операции. Ваши коллеги сейчас достойно выполняют задачи в зоне специальной военной операции. Эффективная работа продолжается по всем направлениям».

Рязанская область демонстрирует самый низкий общий уровень преступности в Центральном федеральном округе. Регион занимает лидирующие позиции в стране по раскрываемости преступлений, включая тяжкие и особо тяжкие: 6 место в России и 3 место в ЦФО. Усилена профилактическая работа, что привело к снижению числа убийств, краж, мошенничества и других правонарушений.

Губернатор отметил, что региональное правительство эффективно взаимодействует с управлением МВД, и это сотрудничество будет продолжено. Основные направления включают обеспечение законности, общественной безопасности, развитие системы «Безопасный город», борьбу с преступностью, терроризмом, коррупцией и незаконным оборотом наркотиков.

В рамках торжественного собрания Губернатор Павел Малков и другие руководители вручили лучшим сотрудникам рязанской полиции государственные, региональные и ведомственные награды.