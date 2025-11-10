Понедельник, 10 ноября, 2025
5.6 C
Рязань
Общество

На Первомайском проспекте в Рязани высадили кусты гортензии

Анастасия Мериакри
Фото: администрация Рязани

На Первомайском проспекте в Рязани высадили кусты гортензии. Об этом сообщает городская администрация.

Сегодня, 10 ноября, сотрудники МБУ «Управление по делам территории» приняли участие в озеленении Первомайского проспекта. В рамках акции было высажено 78 кустов метельчатой гортензии, за которыми в дальнейшем будет обеспечен регулярный уход.

По инициативе губернатора Рязанской области Павла Малкова в областном центре проводится масштабный план по озеленению городских территорий. В разных районах Рязани активно высаживаются деревья и кустарники.

В высадке деревьев принимают участие местные жители, школьники и общественные организации. Главная цель мероприятий — сделать Рязань более зеленой и уютной для жизни.

Озеленение Рязани продолжается.

