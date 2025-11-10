Священник объяснил, является ли изменой просмотр порно

Просмотр порнографии мужем и рукоблуюие не является прелюбодеянием и изменой жене. Об этом заявил, отвечая на вопрос читательницы журнала «Фома» протоиерей Андрей Ефанов.

По словам священника, такие действия являются серьёзным грехом, но не супружеской изменой.

— Нужно ли каяться вашему мужу в этих грехах? Несомненно, нужно, но это он должен решать, каяться ему в грехах или нет, — говорит протоиерей.

Священнослужитель предупреждает женщину, что своей навязчивостью, попытками заставить мужчину покаяться, она может расстроить семейные отношения. Как самостоятельная личность человек должен сам принять решение, о чем говорить на исповеди.

— Вы же молитесь за супруга, чтобы Господь избавил его от этой страсти, которая, несомненно, душевредна для христианина, — призывает Ефанов.

