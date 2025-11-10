Понедельник, 10 ноября, 2025
5.6 C
Рязань
Общество

В Рязани прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню сотрудника органов внутренних дел

Алексей Самохин

В Управлении МВД России по Рязанской области прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню сотрудника органов внутренних дел России.

Торжественные мероприятия, посвященные Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, по традиции начались с возложения цветов к Мемориалу сотрудникам органов внутренних дел Рязанской области, погибшим при выполнении служебных обязанностей и на фронтах Великой Отечественной войны.

Мемориал с вечным огнем и стелой, на которой высечены имена погибших сотрудников, расположен на территории Управления МВД России по Рязанской области.

Память погибших сотрудников почтили минутой молчания.

Цветы к Мемориалу возложили начальник УМВД России по Рязанской области генерал-майор полиции Владимир Алай, председатель Общественной организации ветеранов органов внутренних дел Рязанской области полковник милиции в отставке Валерий Матвеенко, заместители начальника УМВД и руководители структурных и строевых подразделений Управления.

Возложение цветов сопровождалось залпами оружейного салюта.

