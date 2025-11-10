Стартовал прием заявок на чемпионат «ArtMasters Регионы» для творческой молодежи

Национальный открытый чемпионат творческих компетенций «ArtMasters» вновь объединяет профессионалов креативных индустрий. Этот масштабный проект, существующий с 2020 года, проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования, Министерства просвещения, Министерства культуры РФ и Правительства Москвы.

6 октября открылась регистрация на командные соревнования «АртМастерс Регионы», которая продлится до 6 декабря 2025 года. Этот турнир является ключевой частью экосистемы «ArtMasters» и нацелен на развитие кадрового потенциала в сфере backstage и цифрового искусства во всех регионах страны.

Соревнования традиционно пройдут по двум основным направлениям — «Театр» и «Кино», которые включают 16 профессиональных компетенций:

· «Кино»: сценаристы, режиссеры монтажа, медиакомпозиторы, операторы, моушн-дизайнеры, художники по костюмам, фотографы, звукорежиссеры.

· «Театр»: драматурги, сценографы, художники по свету, гриму и костюмам, звукорежиссеры, фотографы, стейдж-менеджеры.

Главная цель «АртМастерс Регионы» — поддержка талантливой молодежи, раскрытие ее потенциала и повышение престижа творческих профессий. Участие в чемпионате способствует формированию новых театральных и кинокоманд, укрепляет культурную индустрию регионов, помогает сохранить кадры и дает импульс для развития местного кинематографа и театра.