Рязанские врачи спасли от ампутации стопы женщину с двухлетней язвой

В конце августа в кабинет диабетической стопы Регионального эндокринологического центра Рязанской областной клинической больницы обратилась женщина с сахарным диабетом 2 типа, у которой уже два года не заживала нейропатическая язва стопы.

По словам лечащего врача-эндокринолога Анны Жулидовой, сложность ситуации заключалась в нескольких аспектах: наличие инфекции в ране, расположение язвы в нижней трети стопы, её длительное существование и выбухание мягких тканей в полость раны. Кроме того, из-за деформаций костей и суставов стопы при движении на область язвы усиливалось давление.

Для лечения были применены следующие методы: антибактериальная терапия, регулярные хирургические процедуры по удалению некротизированных тканей, перевязки с использованием современных материалов, соответствующих стадии раневого процесса, а также изготовление индивидуальной разгрузочной повязки Total Contact Cast с С-образной войлочной подкладкой в области язвы внутри каста.

На данный момент рана полностью зажила. Пациентка выражает благодарность врачу, который спас её от ампутации!

В Рязанской ОКБ напоминают, что любой житель Рязани и Рязанской области может записаться на приём в кабинет диабетической стопы Регионального эндокринологического центра по полису ОМС, который выдаётся лечащим врачом по месту жительства.