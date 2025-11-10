Борис Ясинский поздравил рязанку Анну Фролову со 100-летним юбилеем

8 ноября жительница Рязани Анна Яковлевна Фролова отметила свой 100-летний юбилей. Исполняющий обязанности главы администрации Рязани Борис Ясинский поздравил её с этим знаменательным событием.

«Вы – пример для нас. Будьте здоровы и всегда оставайтесь такой же бодрой и жизнерадостной», – сказал он, обращаясь к Анне Яковлевне.

Анна Яковлевна родилась в селе Знаменка Пензенской области, где провела часть своего детства. Однако в 1930-е годы её семья, спасаясь от голода, охватившего Поволжье, переехала на Кавказ и обосновалась в городе Моздок. Там они пережили Великую Отечественную войну.

С августа 1942 по январь 1943 годов город находился под немецкой оккупацией. После освобождения города в 1944 году Анна Фролова окончила школу. Через пять лет она вернулась на родину, в Пензенскую область, и начала работать пионервожатой. Но вскоре снова переехала на Кавказ, к сестре, которая жила в Грозненской области.

Именно там Анна Фролова встретила своего будущего мужа, фронтовика Михаила Савельевича. В 1955 году они поженились, и в их семье появился сын. Их жизнь была тесно связана с системой образования: Михаил Савельевич стал директором школы, а Анна Яковлевна – библиотекарем. Она также организовывала работу хора, театральных кружков и спортивных секций. На фестивалях художественной самодеятельности в Грозном её воспитанники неоднократно занимали призовые места.

За свои заслуги Анна Яковлевна была награждена медалью за трудовые успехи, а работе в школе она посвятила 40 лет своей жизни.

В 1990 году, после смерти мужа, Анна Яковлевна переехала к сыну в Рязань. У неё двое внуков и четверо правнуков.