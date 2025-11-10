Понедельник, 10 ноября, 2025
5.4 C
Рязань
Происшествия

Рязанца подозревают в подкупе при заключении договора на строительные работы

Анастасия Мериакри
Изображение от vecstock на Freepik

В Рязанской области возбуждено уголовное дело о получении коммерческого подкупа в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Железнодорожным межрайонным следственным отделом города Рязани Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области возбуждено уголовное дело по факту коммерческого подкупа в крупном размере, совершённого с целью совершения заведомо незаконных действий (ч. 2 ст. 204 и ч. 6 ст. 204 УК РФ).

В июне 2022 года подозреваемый, родившийся в 1975 году, занимавший должность заместителя главного инженера по строительству и развитию на одном из предприятий Рязани, получил незаконное вознаграждение в крупном размере от представителя организации-контрагента. Деньги передали за обеспечение приоритета данной организации при заключении договора на строительные работы, а также за их беспрепятственную приёмку.

В рамках уголовного дела проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на закрепление доказательной базы и выявление аналогичных преступных эпизодов, связанных с деятельностью подозреваемого.

Последние новости

Щуку весом пять с половиной килограммов поймал рыбак из Путятинского округа

Голову щуки Сергей решил засолить и сделать из нее чучело в память о своем трофее.

В Перинатальном центре 6% детей родились раньше срока с начала 2025 года

Ежегодно 17 ноября в России отмечается День недоношенных детей, и в Перинатальном центре это событие стало доброй традицией.

Два человека пострадали в ДТП с мотоциклом в Спасском районе

20-летний водитель мотоцикла «Урал» потерял управление, и транспортное средство опрокинулось в кювет.

Касимовские сувениры вышли в финал Всероссийского конкурса «Туристический сувенир – 2025»

В общенациональный финал, который пройдёт 11–13 декабря в Санкт-Петербурге, попали касимовские сувениры.

Ёлку на Рязанской ВДНХ украсят фотографиями местных жителей

Тёплые детские воспоминания о новогодних утренниках или встречах с родными и близкими есть у каждого.

Мошенники обманули рязанку на 1 миллион рублей

Злоумышленники, используя мессенджер, выдавали себя за сотрудников поликлиники, полиции и отдела кибербезопасности.

Икона с частицей мощей Иоанна Шанхайского находится в храме Рязанской области

Святыня была привезена из Иоанно-Богословского монастыряи будет пребывать в храме до 16 ноября.

В селе Фатьяновка 11 ноября временно ограничат движение по наплавному мосту через Оку

Ограничения вводятся по техническим причинам.

В Рязани на двух маршрутах тестируют оплату проезда с помощью QR-кода

После сканирования QR-кода пассажир попадает на страницу оплаты, где нужно подтвердить платеж через Систему быстрых платежей

Рязанская область участвует во Всероссийском фестивале русской кухни

В фестивале принимают участие ведущие рестораны и кафе Рязани.

Борис Ясинский поздравил рязанку Анну Фролову со 100-летним юбилеем

В 1990 году, после смерти мужа, Анна Яковлевна переехала к сыну в Рязань

Рязанские врачи спасли от ампутации стопы женщину с двухлетней язвой

Сложность ситуации заключалась в нескольких аспектах: наличие инфекции в ране, расположение язвы в нижней трети стопы.

Неизвестные сломали скульптуру «Кота учёного» на территории РГУ

Бронзовая скульптура «Кот учёный» была установлена в честь одноимённого литературного персонажа поэмы «Руслан и Людмила» Александра Пушкина.

Альпинист в пещере увидел ангелов и демонов и погиб после суток мучений

Попытки спасти его растянулись на долгие часы и обернулись драмой, закончившейся смертью.

На улице 1-й Новопавловский проезд в Рязани завершено асфальтирование дороги

Жители подчеркнули, что региональная программа местных инициатив – это отличная возможность менять свою территорию к лучшему.