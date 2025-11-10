Рязанца подозревают в подкупе при заключении договора на строительные работы

В Рязанской области возбуждено уголовное дело о получении коммерческого подкупа в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Железнодорожным межрайонным следственным отделом города Рязани Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области возбуждено уголовное дело по факту коммерческого подкупа в крупном размере, совершённого с целью совершения заведомо незаконных действий (ч. 2 ст. 204 и ч. 6 ст. 204 УК РФ).

В июне 2022 года подозреваемый, родившийся в 1975 году, занимавший должность заместителя главного инженера по строительству и развитию на одном из предприятий Рязани, получил незаконное вознаграждение в крупном размере от представителя организации-контрагента. Деньги передали за обеспечение приоритета данной организации при заключении договора на строительные работы, а также за их беспрепятственную приёмку.

В рамках уголовного дела проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на закрепление доказательной базы и выявление аналогичных преступных эпизодов, связанных с деятельностью подозреваемого.