Ёлку на Рязанской ВДНХ украсят фотографиями местных жителей

На Рязанской ВДНХ планируют украсить ёлку фотографиями из архивов местных жителей. Об этом сообщили в группе пространства ВКонтакте.

Новый год — это особенный, семейный праздник. Тёплые детские воспоминания о новогодних утренниках или встречах с родными и близкими есть у каждого. В фотоальбомах многих сохранились фотографии с праздничных огоньков.

«Мы хотим собрать эти трогательные моменты и разместить их на одной из ёлок в нашем пространстве», — сказано в публикации.

Чтобы стать частью праздника, присылайте свои фотографии в личные сообщения группы Рязанской ВДНХ.