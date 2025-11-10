Два человека пострадали в ДТП с мотоциклом в Спасском районе

В ночь на 9 ноября в селе Ижевском Спасского района произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Об этом сообщает издательство «Пресса».

На улице Зеленой 20-летний водитель мотоцикла «Урал» потерял управление, и транспортное средство опрокинулось в кювет. По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате аварии водителя с травмами госпитализировали в Областную клиническую больницу, где после оказания медицинской помощи его выписали домой.

Пассажир мотоцикла, 30-летний мужчина, получил множественные переломы и сейчас проходит лечение в ОКБ.

Обстоятельства и причины ДТП выясняются.