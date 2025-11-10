Щуку весом пять с половиной килограммов поймал рыбак из Путятинского округа

Рыбак из села Караулово Путятинского округа Сергей Митичкин поймал щуку весом пять с половиной килограммов. Об этом сообщает издательство «Пресса».

На выходных Сергей отправился на рыбалку на один из водоемов Путятинского округа и использовал воблер в качестве приманки. Такой крупной рыбы он еще не ловил и был очень рад своему улову.

Сергей увлекается рыбалкой с детства и за это время ему попадались разные виды рыб, но щука такого размера была поймана им впервые. Вместе с супругой он приготовил из нее стейки, часть рыбы использовали для котлет, а икру засолили.

Голову щуки Сергей решил засолить и сделать из нее чучело в память о своем трофее.