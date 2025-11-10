Вторник, 11 ноября, 2025
4.4 C
Рязань
Общество

Дмитрий Боков рассказал о возвращении уволенных сотрудников и 110-летии РГУ

Анастасия Мериакри
Фото: телеканал ТКР

Ректор Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина Дмитрий Боков рассказал о возвращении ранее уволенных сотрудников университета и 110-летии вуза. Об этом шла речь в программе «Разные люди» телеканала ТКР.

Дмитрий Боков подчеркнул, что ощущает возвращение людей в университет, которые уволились под руководством предыдущего ректора Игоря Мурога. Он отметил, что многие обращались к нему лично.

«Если ты понимаешь, что человек долгие годы приносил пользу университету, который ему не безразличен, и ты понимаешь, что он еще много пользы может вузу принести, я найду все возможности, чтобы он вернулся в вуз и продолжил там работать», — сказал Дмитрий Боков.

В 2025 году РГУ будет праздновать своё 110-летие. Торжественное мероприятие запланировано на 17 декабря. Боков сообщил, что в рамках праздника будут подведены итоги конкурса «Профессионал года», организованного при поддержке правительства региона. В этом году число участников и партнёров конкурса значительно возросло.

В течение года в университете, по словам руководителя, прошли различные мероприятия, посвящённые его 110-летию, включая крупные научные форумы и выставку в Лесопарке.

Дмитрий Боков также отметил, что во дворе университета к юбилею установлена скульптура «Кот учёный». Недавно неизвестные сломали скульптуру.

