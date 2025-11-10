Неизвестные сломали скульптуру «Кота учёного» на территории РГУ имени С.А. Есенина. Об этом РИА «7info» сообщили подписчики.

У арт-объекта сломано перо, которое держит в лапе кот. Руководство университета просит подойти виновников инцидента для решения вопроса.

Бронзовая скульптура «Кот учёный» была установлена в честь одноимённого литературного персонажа поэмы «Руслан и Людмила» Александра Пушкина в год 110-летия университета у дуба, которому насчитывается больше 140 лет.

Путем голосования коту было присвоено имя «Магистр». Имя выбирали из следующего списка: Ректор, Котео, Магистр, Виктор Юрьевич, Декан, Василий.

Напомним, что на территории РГУ имени С.А. Есенина в 2015 году была установлена жанровая скульптура Шурику и Лидочке, героям кинокомедии Леонида Гайдая.