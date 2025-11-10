Минцифры рассказало, как вернуть мобильный интернет после «периода охлаждения»

С 10 ноября в стране начал работать новый механизм, созданный по требованию регуляторов. Его цель — повысить безопасность и предотвратить использование сотовых сетей вражескими беспилотниками. Теперь, если сим-карта оказывается на территории России после использования за границей, требуется подтвердить, что ей пользуется человек, а не дистанционное устройство. Об этом сообщили в Минцифры.

Для владельцев российских сим-карт введён «период охлаждения» продолжительностью 24 часа. Он срабатывает в двух случаях: когда сим-карта неактивна более трёх суток или возвращается из международного роуминга. В это время мобильный интернет и SMS-сообщения временно блокируются.

Министерство цифрового развития пояснило, что такая мера позволяет идентифицировать источник сигнала и убедиться, что связь используется законно и лично владельцем.

Когда срабатывает ограничение, оператор связи отправляет SMS с уведомлением. В сообщении содержится ссылка для авторизации — достаточно пройти простую капчу, чтобы доказать, что вы реальный пользователь. После этого связь восстанавливается автоматически.

Для тех, кто не хочет использовать ссылку, предусмотрен другой вариант: можно позвонить в колл-центр своего оператора и пройти идентификацию по телефону. Все способы разблокировки подробно указаны в сообщении об ограничении или на официальных ресурсах операторов.

Новая система создана для защиты граждан и инфраструктуры. В министерстве напомнили, что сим-карты с мобильным интернетом нередко устанавливаются в беспилотники, которые могут использоваться для разведки или атак. Временные блокировки и обязательное подтверждение личности должны снизить риск таких ситуаций и усложнить работу дронов, находящихся под контролем противника.