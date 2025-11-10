Русские города превращаются в мигрантские гетто: тревожный прогноз урбаниста

В российских городах стремительно обостряется вопрос с парковками. Во дворах не хватает мест, из-за чего соседи постоянно конфликтуют. Но, по словам Константина Крохина, председателя правления Союза жилищных организаций, члена комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты России, это лишь внешнее проявление куда более серьёзных процессов. Об этом пишет «Царьград».

По мнению эксперта, Россия идёт по «худшему сценарию» градостроительного развития — по пути мировых мегаполисов вроде Мехико, Шанхая и Гонконга.

Бегство с Севера и заселение столицы мигрантами

Крохин утверждает, что рост плотности населения в Москве — следствие внутренней миграции. Люди массово уезжают из северных и дальневосточных регионов, где нет работы, дорогие коммунальные услуги, слабая социальная инфраструктура. В итоге именно новая Москва становится магнитом для переселенцев — тех, кто ищет приемлемые условия жизни.

Но внутренний поток — не единственный. Москву и Подмосковье активно заселяют мигранты из стран СНГ и Центральной Азии. По словам эксперта, формируются этнические анклавы, внутри которых процветает «мафиозная экономика ЖКХ» и строительного бизнеса.

«Это делается через нелегальных мигрантов, криминальные структуры, этнические группировки. Люди, которые никогда не жили на этих землях, занимают русские города», — сказал Крохин. Он отметил, что такая ситуация уже наблюдается в Обнинске, Котельниках, Коммунарке и ряде других городов Подмосковья.

Гетто и мафиозная экономика

Эксперт сравнивает происходящее с формированием гетто. «В советское время при проектировании Москвы не допускали подобной концентрации приезжих. Чтобы не было этнических анклавов, чтобы не было маятникового состояния, когда люди не имеют работы и общаются между собой. Сейчас же вся ситуация развивается на фоне криминального замеса — от религиозного радикализма до этнической мафии», — подчеркнул Крохин.

В крупных торговых кластерах вроде «Фуд-Сити» и «Садовода» уже сложились зоны теневого влияния. Там процветает нелегальная торговля, наркотрафик, работорговля. «Это потенциальная армия будущих экстремистов», — заявил эксперт.

Градостроительная ловушка и роль элит

Главная беда, по мнению Крохина, не в том, что не хватает парковок, а в том, кто управляет строительным сектором. Земля и стройкомплексы распределены между представителями элит — людьми, ориентированными на проживание за рубежом. «Их не волнует, что будет с москвичами, они продают метры и уезжают в Дубай или Лондон», — отметил он.

Пока что кризис частично смягчают вложения в общественный транспорт. Но Крохин считает, что подход к развитию здесь тоже ошибочный: «Транспорт должен обеспечивать баланс между интересами автомобилистов и города. А у нас всё делается, чтобы людей просто отучить от машин», — заключил эксперт.