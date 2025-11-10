Вторник, 11 ноября, 2025
Русские города превращаются в мигрантские гетто: тревожный прогноз урбаниста

Алексей Самохин
Изображение сгенерировано нейросетью

В российских городах стремительно обостряется вопрос с парковками. Во дворах не хватает мест, из-за чего соседи постоянно конфликтуют. Но, по словам Константина Крохина, председателя правления Союза жилищных организаций, члена комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты России, это лишь внешнее проявление куда более серьёзных процессов. Об этом пишет «Царьград».

По мнению эксперта, Россия идёт по «худшему сценарию» градостроительного развития — по пути мировых мегаполисов вроде Мехико, Шанхая и Гонконга.

Бегство с Севера и заселение столицы мигрантами

Крохин утверждает, что рост плотности населения в Москве — следствие внутренней миграции. Люди массово уезжают из северных и дальневосточных регионов, где нет работы, дорогие коммунальные услуги, слабая социальная инфраструктура. В итоге именно новая Москва становится магнитом для переселенцев — тех, кто ищет приемлемые условия жизни.

Но внутренний поток — не единственный. Москву и Подмосковье активно заселяют мигранты из стран СНГ и Центральной Азии. По словам эксперта, формируются этнические анклавы, внутри которых процветает «мафиозная экономика ЖКХ» и строительного бизнеса.

«Это делается через нелегальных мигрантов, криминальные структуры, этнические группировки. Люди, которые никогда не жили на этих землях, занимают русские города», — сказал Крохин. Он отметил, что такая ситуация уже наблюдается в Обнинске, Котельниках, Коммунарке и ряде других городов Подмосковья.

Гетто и мафиозная экономика

Эксперт сравнивает происходящее с формированием гетто. «В советское время при проектировании Москвы не допускали подобной концентрации приезжих. Чтобы не было этнических анклавов, чтобы не было маятникового состояния, когда люди не имеют работы и общаются между собой. Сейчас же вся ситуация развивается на фоне криминального замеса — от религиозного радикализма до этнической мафии», — подчеркнул Крохин.

В крупных торговых кластерах вроде «Фуд-Сити» и «Садовода» уже сложились зоны теневого влияния. Там процветает нелегальная торговля, наркотрафик, работорговля. «Это потенциальная армия будущих экстремистов», — заявил эксперт.

Градостроительная ловушка и роль элит

Главная беда, по мнению Крохина, не в том, что не хватает парковок, а в том, кто управляет строительным сектором. Земля и стройкомплексы распределены между представителями элит — людьми, ориентированными на проживание за рубежом. «Их не волнует, что будет с москвичами, они продают метры и уезжают в Дубай или Лондон», — отметил он.

Пока что кризис частично смягчают вложения в общественный транспорт. Но Крохин считает, что подход к развитию здесь тоже ошибочный: «Транспорт должен обеспечивать баланс между интересами автомобилистов и города. А у нас всё делается, чтобы людей просто отучить от машин», — заключил эксперт.

В Рязанской области не могут привить детей от ротавирусной инфекции из-за отсутствия препарата

В поликлиниках Рязанской области сообщили, что не закупают вакцину от ротавирусной инфекции, но она может быть доступна в частных медицинских учреждениях.

Администрация Рязани сообщила, когда появится освещение на проезде Яблочкова

С жалобой на отсутствие света на данном участке обратились местные жители.

Электромонтажник получил условный срок за кражу 1,8 млн рублей у работодателя

Чтобы скрыть следы преступления, он также украл проектор стоимостью более 50 тысяч рублей, инсценировав кражу другим лицом.

Скульптуры котов появляются на фасадах домов в Рязани

Автор этих необычных работ предпочитает оставаться анонимным, используя различные творческие псевдонимы.

Дмитрий Боков рассказал о возвращении уволенных сотрудников и 110-летии РГУ

В 2025 году РГУ будет праздновать своё 110-летие. Торжественное мероприятие запланировано на 17 декабря.

Минцифры рассказало, как вернуть мобильный интернет после «периода охлаждения»

Для владельцев российских сим-карт введён «период охлаждения» продолжительностью 24 часа. Он срабатывает в двух случаях

Щуку весом пять с половиной килограммов поймал рыбак из Путятинского округа

Голову щуки Сергей решил засолить и сделать из нее чучело в память о своем трофее.

В Перинатальном центре 6% детей родились раньше срока с начала 2025 года

Ежегодно 17 ноября в России отмечается День недоношенных детей, и в Перинатальном центре это событие стало доброй традицией.

Два человека пострадали в ДТП с мотоциклом в Спасском районе

20-летний водитель мотоцикла «Урал» потерял управление, и транспортное средство опрокинулось в кювет.

Касимовские сувениры вышли в финал Всероссийского конкурса «Туристический сувенир – 2025»

В общенациональный финал, который пройдёт 11–13 декабря в Санкт-Петербурге, попали касимовские сувениры.

Ёлку на Рязанской ВДНХ украсят фотографиями местных жителей

Тёплые детские воспоминания о новогодних утренниках или встречах с родными и близкими есть у каждого.

Мошенники обманули рязанку на 1 миллион рублей

Злоумышленники, используя мессенджер, выдавали себя за сотрудников поликлиники, полиции и отдела кибербезопасности.

Рязанца подозревают в подкупе при заключении договора на строительные работы

Деньги передали за обеспечение приоритета данной организации при заключении договора на строительные работы.

Икона с частицей мощей Иоанна Шанхайского находится в храме Рязанской области

Святыня была привезена из Иоанно-Богословского монастыряи будет пребывать в храме до 16 ноября.

В селе Фатьяновка 11 ноября временно ограничат движение по наплавному мосту через Оку

Ограничения вводятся по техническим причинам.