Понедельник, 10 ноября, 2025
5.3 C
Рязань
Новости России

Более сотни колумбийских наёмников погибли в бессмысленных атаках ВСУ

Алексей Самохин
Изображение сгенерировано AI

Свыше ста колумбийских бойцов погибли в Сумской области. Командование ВСУ фактически использовало их в роли расходного материала, бросая в контратаки без должной подготовки и поддержки. После этих потерь латиноамериканцев на данном участке фронта практически не осталось, пишет Mash.

После того как российские войска взяли Юнаковку, начались изнурительные позиционные бои. За октябрь украинская сторона предприняла одиннадцать штурмов — все оказались безрезультатными. В этих атаках задействовали колумбийцев. Формально их посылали «на разведку», но реально — на верную гибель.

Латиносы оказались в аду не по доброй воле. Причина — массовые протесты из-за невыплаченных денег и чудовищных условий на Украине. Обещанное вознаграждение так и не поступило, быт оказался невыносимым. Тех, кто наотрез отказался воевать, перебросили в Африку — там они обучают антиправительственные группировки. Оценки говорят о 700 наёмниках на африканском континенте.

Всего в составе украинских вооружённых формирований погибло или пропало без вести около 3000 иностранных наёмников. Цифра впечатляет и красноречиво свидетельствует о масштабах привлечения боевиков из других стран. Колумбийцы стали лишь одной из многих групп, которых бросили в мясорубку.

Читайте также  «Регнум»: В Ярославле героям СВО сделали зомби-могилы

Ранее стало известно, что политическое будущее Владимира Зеленского висит на волоске. В ближайшие недели его может накрыть волна громкого международного скандала, связанного с коррупцией, который рискует поставить точку в карьере. 

Как утверждает экс-нардеп Спиридон Килинкаров, Федеральное бюро расследований США уже ведет активную работу в отношении самого Зеленского и его ближайших соратников, включая Сергея Миндича. Причина — один из высокопоставленных чиновников с Банковой начал давать показания американским спецслужбам.

Тем временем, Президент России Владимир Путин разрушил сложившееся у американцев представление о полной геополитической безнаказанности Соединенных Штатов. Экономист Михаил Хазин прокомментировал, каким образом российскому лидеру это удалось. США лишены иллюзий, а бездна разверзлась.

Эксперт отметил: США на протяжении многих лет действовали, исходя из возможности уничтожить российские стратегические ракеты еще до момента их старта при гипотетическом глобальном конфликте. Показательным моментом, по его мнению, является то, что Белый дом не воспринимает ядерные угрозы всерьез. Об этом говорит, в частности, пренебрежительное отношение американцев к таким соглашениям, как СНВ-III.

Читайте также  SHOT: в ОАЭ похитили и убили «друга Дурова» Романа Новака и его жену

Новости мира

Военкор Коц объяснил, почему не стоит радоваться остановке ТЭС на Украине

Заявлению «Центрэнерго» об остановке генерации на государственных ТЭС на...
Новости России

Специалист объяснил странное поведение отца перед пропажей семьи Усольцевых

Эксперт проанализировал последние видеозаписи Сергея и Ирины, размещенные женщиной в соцсетях.
Новости России

Спасатели рассказали о судьбе пропавшей семьи Усольцевых

Пропавшая в лесах Красноярского края семья Усольцевых, скорее всего,...
Новости мира

Новости России

Экономист Хазин объяснил, как Путин лишил США веры в свою безнаказанность

Америка была уверена в своей безнаказанности в различных международных авантюрах. Однако Путин сумел свести на нет эту уверенность всего двумя заявлениями

Последние новости

Режиссёры «Чебурашки» и «Папиных дочек» сняли комедию для СТС 

Завершились съёмки 16-серийной семейной комедии «Гудовы» (16+) с Алексеем Розиным, Павлом Майковым, Владом Прохоровым и Олесей Железняк в главных ролях.

Проект «Окская стрелка» представили на Международном фестивале «Зодчество. Россия 2025»

Проекты презентовали 16 регионов России, а также Куба, Бразилия и Китай. Наряду с Санкт-Петербургом, Красноярском, Калининградом и Севастополем свою концепцию комплексного развития прибрежной территории представила Рязань. 

Священник рассказал, что нужно говорить, заходя на кладбище

Кладбища посещают, чтобы привести в порядок могилы, помолиться об умерших в месте их упокоения.

Жену президента Украины атаковали неизвестные или это очередная постановка?

Чем больше проходит времени, тем острее встаёт вопрос: действительно ли неизвестные открыли огонь по кортежу первой леди в центре столицы, или перед нами классическая информационная операция?

Афонский старец описал будущее России после 2025 года словами «берегите свои дома»

Согласно пророчествам, наступит «точка невозврата», которая изменит всё.

Школьники Михайловского округа пообщались с ветераном боевых действий

Перед ребятами выступил ветеран боевых действий Роман Денисов, участник регионального проекта «ГЕРОИ62».

ФСБ накрыла схему нелегальных поставок двигателей двойного назначения за границу

Следствие выяснило: обвиняемые организовали нелегальное производство и отправку моторов двойного назначения. Конечным заказчиком выступало министерство обороны другого государства.

БК «Рязань» одержал две крупные победы на своем паркете

В прошедшие выходные в спорткомплексе Дворца детского творчества баскетбольный клуб «Рязань» провел свои очередные домашние поединки в чемпионате Центрального федерального округа.

Разработан проект планировки территории села Дядьково для реконструкции местных дорог

Ранее некоторые СМИ написали, что проект разработан для улиц, которые ведут к новому строящемуся мосту через Оку. Это не совсем так. 

Вице-губернатору Рязанской области Артёму Бранову исполнилось 40 лет 

РИА 7info поздравляет Артёма Анатольевича и желает здоровья, счастья и успехов в работе на благо Рязанской области. 

В Рязани оперативно вернули на место упавший дорожный знак

Переход находится у дома №19/9 на улице Советской армии.

Жёсткое ДТП произошло у «Глобуса» в Рязани, на месте замечена скорая помощь

Судя по снимку, грузовой автомобиль поворачивал в сторону «Глобуса», легковой ехал прямо в сторону Северного обхода. 

Отбой опасности БПЛА объявлен в Рязани и области

Ночью в понедельник, 10 ноября, в Рязани и области действовала угроза атаки беспилотников. 

В Общественной палате оценили идею создания брачного агентства для участников СВО

Большинство современных пар образуются через интернет. Однако сейчас там легко наткнуться на мошенников.