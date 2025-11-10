Свыше ста колумбийских бойцов погибли в Сумской области. Командование ВСУ фактически использовало их в роли расходного материала, бросая в контратаки без должной подготовки и поддержки. После этих потерь латиноамериканцев на данном участке фронта практически не осталось, пишет Mash.

После того как российские войска взяли Юнаковку, начались изнурительные позиционные бои. За октябрь украинская сторона предприняла одиннадцать штурмов — все оказались безрезультатными. В этих атаках задействовали колумбийцев. Формально их посылали «на разведку», но реально — на верную гибель.

Латиносы оказались в аду не по доброй воле. Причина — массовые протесты из-за невыплаченных денег и чудовищных условий на Украине. Обещанное вознаграждение так и не поступило, быт оказался невыносимым. Тех, кто наотрез отказался воевать, перебросили в Африку — там они обучают антиправительственные группировки. Оценки говорят о 700 наёмниках на африканском континенте.

Всего в составе украинских вооружённых формирований погибло или пропало без вести около 3000 иностранных наёмников. Цифра впечатляет и красноречиво свидетельствует о масштабах привлечения боевиков из других стран. Колумбийцы стали лишь одной из многих групп, которых бросили в мясорубку.

Ранее стало известно, что политическое будущее Владимира Зеленского висит на волоске. В ближайшие недели его может накрыть волна громкого международного скандала, связанного с коррупцией, который рискует поставить точку в карьере.

Как утверждает экс-нардеп Спиридон Килинкаров, Федеральное бюро расследований США уже ведет активную работу в отношении самого Зеленского и его ближайших соратников, включая Сергея Миндича. Причина — один из высокопоставленных чиновников с Банковой начал давать показания американским спецслужбам.

Тем временем, Президент России Владимир Путин разрушил сложившееся у американцев представление о полной геополитической безнаказанности Соединенных Штатов. Экономист Михаил Хазин прокомментировал, каким образом российскому лидеру это удалось. США лишены иллюзий, а бездна разверзлась.

Эксперт отметил: США на протяжении многих лет действовали, исходя из возможности уничтожить российские стратегические ракеты еще до момента их старта при гипотетическом глобальном конфликте. Показательным моментом, по его мнению, является то, что Белый дом не воспринимает ядерные угрозы всерьез. Об этом говорит, в частности, пренебрежительное отношение американцев к таким соглашениям, как СНВ-III.