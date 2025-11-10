Рязанская область участвует во Всероссийском фестивале русской кухни

В Рязанской области с 1 по 15 ноября проходит региональный фестиваль «Кухня Рязанского края» (0+), организованный в рамках Всероссийского фестиваля русской кухни, инициированного Минпромторгом РФ и приуроченного к празднованию Дня народного единства.

В фестивале принимают участие ведущие рестораны и кафе Рязани, такие как гастробары «Поэт» и «Есть», кафе «Графин», «Старый мельник» и «Калинник», а также рестораны «Гринвич», «Лыбедь» и «Мейт». Для посетителей заведений разработано специальное меню с логотипом Всероссийского фестиваля русской кухни.

Местные мероприятия также проводятся в Касимовском и Путятинском муниципальных округах, а также в Пронском, Рыбновском, Рязанском, Клепиковском и Сараевском районах. Здесь проходят ярмарки, мастер-классы и презентации традиционных русских блюд, приготовленных по старинным рецептам.

Фестиваль проводится областным министерством экономического развития в сотрудничестве с Агентством развития бизнеса и Ассоциацией кулинаров Рязанского края. Его цели включают популяризацию русской кухни как элемента национальной культуры и развитие гастрономического туризма в регионе.