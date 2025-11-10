Мошенники обманули рязанку на 1 миллион рублей. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры Рязанской области.

Прокуратура Ухоловского района провела проверку после обращения 65-летней женщины, которая сообщила о хищении у неё более 1 миллиона рублей.

Злоумышленники, используя мессенджер, выдавали себя за сотрудников поликлиники, полиции и отдела кибербезопасности. Они убедили пенсионерку перевести деньги на «безопасные» счета.

В ходе проверки удалось установить, что одним из получателей средств оказалась жительница Кемеровской области, на счет которой поступили деньги потерпевшей. Личности остальных участников преступления устанавливаются правоохранительными органами.

Для защиты прав пенсионерки прокурор подал в суд иск о взыскании с этого человека неосновательного обогащения на сумму 200 тысяч рублей.