Касимовские сувениры вышли в финал Всероссийского конкурса «Туристический сувенир – 2025». Об этом сообщается в группе «Касимовский центр развития туризма» ВКонтакте.

С 6 по 8 ноября в Ярославле состоялись финальные мероприятия окружного этапа Центрального федерального округа Всероссийского конкурса «Туристический сувенир». Всего в окружном этапе приняли участие 450 изделий, созданных авторами и производителями туристических сувениров из 17 регионов ЦФО. В финал прошли 351 работа из 17 регионов.

В общенациональный финал, который пройдёт 11–13 декабря в Санкт-Петербурге, попали касимовские сувениры: касимовский ляваш, представленный Светланой Терегуловой, и украшение с настоящими ракушками и мхом от Екатерины Борискиной.

Поздравляем победителей и желаем им успеха в общенациональном финале!