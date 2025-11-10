В Перинатальном центре 6% детей родились раньше срока с начала 2025 года

За первые 10 месяцев 2025 года в Перинатальном центре 6% новорождённых появились на свет раньше срока. Об этом сообщается в группе медучреждения ВКонтакте.

Появление на свет недоношенного ребёнка становится настоящим потрясением для семьи, а следом начинается длительный и сложный процесс выхаживания и реабилитации. Ранние роды — это не только медицинская проблема, но и испытание для родителей, которым требуется поддержка.

Лечение таких детей требует огромных материальных и технических ресурсов, а также моральных усилий со стороны родителей, родственников и медицинских работников. Недоношенность — это не приговор, и многие недоношенные дети вырастают здоровыми и полноценными людьми. Среди них есть и те, кто изменил ход истории: Наполеон Бонапарт, Исаак Ньютон, Уинстон Черчилль, Леонардо да Винчи, Василий Чапаев, Александр Суворов, Чарльз Дарвин, Альберт Эйнштейн, Антонио Вивальди, Виктор Гюго и другие.

Ежегодно 17 ноября в России отмечается День недоношенных детей, и в Перинатальном центре это событие стало доброй традицией. Всех, кто сталкивался с рождением недоношенного ребёнка, родителей и самих малышей приглашают на праздник. Для гостей подготовлены воздушные шары, подарки, сюрпризы и радостные встречи с сотрудниками центра, которые оказывали помощь на разных этапах, а также с другими недоношенными детьми, с которыми, возможно, завязалась дружба ещё с момента рождения.

Встреча состоится 17 ноября в Перинатальном центре в 13:00. Для записи необходимо перейти по ссылке.