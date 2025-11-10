В Рязани на двух маршрутах тестируют оплату проезда с помощью QR-кода

В Рязани стартовал пилотный проект по внедрению нового способа оплаты проезда в общественном транспорте. С 7 ноября 2025 года на двух автобусах МУП «Управление Рязанского троллейбуса» можно оплатить проезд с помощью QR-кода.

Чтобы воспользоваться технологией – смартфон пассажира должен иметь доступ в интернет, а карта, привязанная к СБП, не должна быть в стоп-листе. Для оплаты достаточно отсканировать камерой смартфона QR-код на специальной табличке в салоне транспортного средства. Система также поддерживает технологию NFC – можно просто приложить телефон к метке на табличке.

После сканирования QR-кода пассажир попадает на страницу оплаты, где нужно подтвердить платеж через Систему быстрых платежей (СБП). Потом открывается страничка с информацией о результате оплаты, на которой можно получить билет. Его нужно сохранить до конца поездки.

Водители и кондукторы могут проверить факт оплаты через терминал, введя последние четыре цифры номера телефона пассажира, который указан в платежном приложении для СБП. После закрытия смены в отчете автоматически фиксируется количество оплат по QR-коду.

Пилотный проект реализуется на автобусах с госномерами Н252УА 62 и Р225УА 62. В случае успешного тестирования система может быть масштабирована на другие маршруты городского транспорта.