Понедельник, 10 ноября, 2025
5.4 C
Рязань
Транспорт и дороги

В Рязани на двух маршрутах тестируют оплату проезда с помощью QR-кода

Анастасия Мериакри
Фото с сайта администрации Рязани

В Рязани стартовал пилотный проект по внедрению нового способа оплаты проезда в общественном транспорте. С 7 ноября 2025 года на двух автобусах МУП «Управление Рязанского троллейбуса» можно оплатить проезд с помощью QR-кода.

Чтобы воспользоваться технологией – смартфон пассажира должен иметь доступ в интернет, а карта, привязанная к СБП, не должна быть в стоп-листе. Для оплаты достаточно отсканировать камерой смартфона QR-код на специальной табличке в салоне транспортного средства. Система также поддерживает технологию NFC – можно просто приложить телефон к метке на табличке.

После сканирования QR-кода пассажир попадает на страницу оплаты, где нужно подтвердить платеж через Систему быстрых платежей (СБП). Потом открывается страничка с информацией о результате оплаты, на которой можно получить билет. Его нужно сохранить до конца поездки.

Водители и кондукторы могут проверить факт оплаты через терминал, введя последние четыре цифры номера телефона пассажира, который указан в платежном приложении для СБП. После закрытия смены в отчете автоматически фиксируется количество оплат по QR-коду.

Читайте также  В Рязанской области в два раза расширят мост на федеральной трассе Р-22 «Каспий»

Пилотный проект реализуется на автобусах с госномерами Н252УА 62 и Р225УА 62. В случае успешного тестирования система может быть масштабирована на другие маршруты городского транспорта.

Самые читаемые материалы

Новости России

Специалист объяснил странное поведение отца перед пропажей семьи Усольцевых

Эксперт проанализировал последние видеозаписи Сергея и Ирины, размещенные женщиной в соцсетях.
Новости мира

Военкор Коц объяснил, почему не стоит радоваться остановке ТЭС на Украине

Заявлению «Центрэнерго» об остановке генерации на государственных ТЭС на...
Новости России

Спасатели рассказали о судьбе пропавшей семьи Усольцевых

Пропавшая в лесах Красноярского края семья Усольцевых, скорее всего,...
Новости мира

ФБР взялось за Зеленского, его сдал высокопоставленный чиновник из Киева

В руки ФБР попал невероятно ценный источник. Речь идет о человеке, который не просто был в курсе, а непосредственно участвовал в коррупционных схемах
Новости России

Экономист Хазин объяснил, как Путин лишил США веры в свою безнаказанность

Америка была уверена в своей безнаказанности в различных международных авантюрах. Однако Путин сумел свести на нет эту уверенность всего двумя заявлениями

Последние новости

Щуку весом пять с половиной килограммов поймал рыбак из Путятинского округа

Голову щуки Сергей решил засолить и сделать из нее чучело в память о своем трофее.

В Перинатальном центре 6% детей родились раньше срока с начала 2025 года

Ежегодно 17 ноября в России отмечается День недоношенных детей, и в Перинатальном центре это событие стало доброй традицией.

Два человека пострадали в ДТП с мотоциклом в Спасском районе

20-летний водитель мотоцикла «Урал» потерял управление, и транспортное средство опрокинулось в кювет.

Касимовские сувениры вышли в финал Всероссийского конкурса «Туристический сувенир – 2025»

В общенациональный финал, который пройдёт 11–13 декабря в Санкт-Петербурге, попали касимовские сувениры.

Ёлку на Рязанской ВДНХ украсят фотографиями местных жителей

Тёплые детские воспоминания о новогодних утренниках или встречах с родными и близкими есть у каждого.

Мошенники обманули рязанку на 1 миллион рублей

Злоумышленники, используя мессенджер, выдавали себя за сотрудников поликлиники, полиции и отдела кибербезопасности.

Рязанца подозревают в подкупе при заключении договора на строительные работы

Деньги передали за обеспечение приоритета данной организации при заключении договора на строительные работы.

Икона с частицей мощей Иоанна Шанхайского находится в храме Рязанской области

Святыня была привезена из Иоанно-Богословского монастыряи будет пребывать в храме до 16 ноября.

В селе Фатьяновка 11 ноября временно ограничат движение по наплавному мосту через Оку

Ограничения вводятся по техническим причинам.

Рязанская область участвует во Всероссийском фестивале русской кухни

В фестивале принимают участие ведущие рестораны и кафе Рязани.

Борис Ясинский поздравил рязанку Анну Фролову со 100-летним юбилеем

В 1990 году, после смерти мужа, Анна Яковлевна переехала к сыну в Рязань

Рязанские врачи спасли от ампутации стопы женщину с двухлетней язвой

Сложность ситуации заключалась в нескольких аспектах: наличие инфекции в ране, расположение язвы в нижней трети стопы.

Неизвестные сломали скульптуру «Кота учёного» на территории РГУ

Бронзовая скульптура «Кот учёный» была установлена в честь одноимённого литературного персонажа поэмы «Руслан и Людмила» Александра Пушкина.

Альпинист в пещере увидел ангелов и демонов и погиб после суток мучений

Попытки спасти его растянулись на долгие часы и обернулись драмой, закончившейся смертью.

На улице 1-й Новопавловский проезд в Рязани завершено асфальтирование дороги

Жители подчеркнули, что региональная программа местных инициатив – это отличная возможность менять свою территорию к лучшему.