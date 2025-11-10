Электромонтажник получил условный срок за кражу 1,8 млн рублей у работодателя

Рязанский районный суд вынес приговор 37-летнему жителю Рязани, который признан виновным в краже в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Согласно материалам дела, в июле 2025 года осужденный по договоренности с владельцем дома в селе Агро-Пустынь выполнял электромонтажные работы в одной из комнат. Во время работ он обнаружил в помещении 1,8 млн рублей и решил их похитить.

Чтобы скрыть следы преступления, он также украл проектор стоимостью более 50 тысяч рублей, инсценировав кражу другим лицом.

В ходе расследования вина мужчины была полностью доказана, часть ущерба он возместил. Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, приговорил его к 3 годам лишения свободы условно.