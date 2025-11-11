Вторник, 11 ноября, 2025
4.4 C
Рязань
Общество

В Рязанской области не могут привить детей от ротавирусной инфекции из-за отсутствия препарата

Анастасия Мериакри
Фото: Изображение от freepik

Рязанская область вошла в число восьми регионов, где не могут вакцинировать младенцев от ротавирусной инфекции. Об этом сообщили «Известия».

Родители детей младше восьми месяцев сталкиваются с проблемой отсутствия вакцины от ротавирусной инфекции. Поскольку эта вакцина не включена в национальный календарь прививок, регионы и частные клиники приобретают её самостоятельно. Однако в восьми субъектах Российской Федерации даже частные медицинские учреждения не могут предложить эту прививку.

В Волгоградской, Воронежской, Рязанской, Нижегородской, Самарской, Челябинской областях, а также в Татарстане, Краснодарском и Красноярском краях наблюдается дефицит или полное отсутствие вакцины как в государственных, так и в частных медицинских организациях. Именно в этих регионах редакция «Известий» получила наибольшее количество обращений от родителей, обеспокоенных доступностью вакцины.

Главный педиатр Центральной клинической больницы управления делами президента РФ, Андрей Степанов, подчеркнул важность вакцинации детей в возрасте от полутора до восьми месяцев. Он отметил, что у младенцев и детей первого года жизни заболевание ротавирусом протекает тяжелее, чем у более старших детей, из-за их уязвимости к обезвоживанию и интоксикации.

Читайте также  В Дирекции благоустройства Рязани обсудили подготовку к зиме

Ротавирусная инфекция может привести к дефициту витаминов и микроэлементов из-за диареи и рвоты, а также к судорогам и другим неврологическим последствиям у маленьких детей.

В поликлиниках Рязанской и Воронежской областей сообщили, что не закупают вакцину от ротавирусной инфекции, но она может быть доступна в частных медицинских учреждениях.

Самые читаемые материалы

Новости России

Специалист объяснил странное поведение отца перед пропажей семьи Усольцевых

Эксперт проанализировал последние видеозаписи Сергея и Ирины, размещенные женщиной в соцсетях.
Новости мира

Военкор Коц объяснил, почему не стоит радоваться остановке ТЭС на Украине

Заявлению «Центрэнерго» об остановке генерации на государственных ТЭС на...
Новости России

Спасатели рассказали о судьбе пропавшей семьи Усольцевых

Пропавшая в лесах Красноярского края семья Усольцевых, скорее всего,...
Новости мира

ФБР взялось за Зеленского, его сдал высокопоставленный чиновник из Киева

В руки ФБР попал невероятно ценный источник. Речь идет о человеке, который не просто был в курсе, а непосредственно участвовал в коррупционных схемах
Новости России

Экономист Хазин объяснил, как Путин лишил США веры в свою безнаказанность

Америка была уверена в своей безнаказанности в различных международных авантюрах. Однако Путин сумел свести на нет эту уверенность всего двумя заявлениями

Последние новости

Администрация Рязани сообщила, когда появится освещение на проезде Яблочкова

С жалобой на отсутствие света на данном участке обратились местные жители.

Электромонтажник получил условный срок за кражу 1,8 млн рублей у работодателя

Чтобы скрыть следы преступления, он также украл проектор стоимостью более 50 тысяч рублей, инсценировав кражу другим лицом.

Скульптуры котов появляются на фасадах домов в Рязани

Автор этих необычных работ предпочитает оставаться анонимным, используя различные творческие псевдонимы.

Дмитрий Боков рассказал о возвращении уволенных сотрудников и 110-летии РГУ

В 2025 году РГУ будет праздновать своё 110-летие. Торжественное мероприятие запланировано на 17 декабря.

Русские города превращаются в мигрантские гетто: тревожный прогноз урбаниста

По мнению эксперта, Россия идёт по «худшему сценарию» градостроительного развития — по пути мировых мегаполисов вроде Мехико, Шанхая и Гонконга.

Минцифры рассказало, как вернуть мобильный интернет после «периода охлаждения»

Для владельцев российских сим-карт введён «период охлаждения» продолжительностью 24 часа. Он срабатывает в двух случаях

Щуку весом пять с половиной килограммов поймал рыбак из Путятинского округа

Голову щуки Сергей решил засолить и сделать из нее чучело в память о своем трофее.

В Перинатальном центре 6% детей родились раньше срока с начала 2025 года

Ежегодно 17 ноября в России отмечается День недоношенных детей, и в Перинатальном центре это событие стало доброй традицией.

Два человека пострадали в ДТП с мотоциклом в Спасском районе

20-летний водитель мотоцикла «Урал» потерял управление, и транспортное средство опрокинулось в кювет.

Касимовские сувениры вышли в финал Всероссийского конкурса «Туристический сувенир – 2025»

В общенациональный финал, который пройдёт 11–13 декабря в Санкт-Петербурге, попали касимовские сувениры.

Ёлку на Рязанской ВДНХ украсят фотографиями местных жителей

Тёплые детские воспоминания о новогодних утренниках или встречах с родными и близкими есть у каждого.

Мошенники обманули рязанку на 1 миллион рублей

Злоумышленники, используя мессенджер, выдавали себя за сотрудников поликлиники, полиции и отдела кибербезопасности.

Рязанца подозревают в подкупе при заключении договора на строительные работы

Деньги передали за обеспечение приоритета данной организации при заключении договора на строительные работы.

Икона с частицей мощей Иоанна Шанхайского находится в храме Рязанской области

Святыня была привезена из Иоанно-Богословского монастыряи будет пребывать в храме до 16 ноября.

В селе Фатьяновка 11 ноября временно ограничат движение по наплавному мосту через Оку

Ограничения вводятся по техническим причинам.