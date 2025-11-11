В Рязанской области не могут привить детей от ротавирусной инфекции из-за отсутствия препарата

Рязанская область вошла в число восьми регионов, где не могут вакцинировать младенцев от ротавирусной инфекции. Об этом сообщили «Известия».

Родители детей младше восьми месяцев сталкиваются с проблемой отсутствия вакцины от ротавирусной инфекции. Поскольку эта вакцина не включена в национальный календарь прививок, регионы и частные клиники приобретают её самостоятельно. Однако в восьми субъектах Российской Федерации даже частные медицинские учреждения не могут предложить эту прививку.

В Волгоградской, Воронежской, Рязанской, Нижегородской, Самарской, Челябинской областях, а также в Татарстане, Краснодарском и Красноярском краях наблюдается дефицит или полное отсутствие вакцины как в государственных, так и в частных медицинских организациях. Именно в этих регионах редакция «Известий» получила наибольшее количество обращений от родителей, обеспокоенных доступностью вакцины.

Главный педиатр Центральной клинической больницы управления делами президента РФ, Андрей Степанов, подчеркнул важность вакцинации детей в возрасте от полутора до восьми месяцев. Он отметил, что у младенцев и детей первого года жизни заболевание ротавирусом протекает тяжелее, чем у более старших детей, из-за их уязвимости к обезвоживанию и интоксикации.

Ротавирусная инфекция может привести к дефициту витаминов и микроэлементов из-за диареи и рвоты, а также к судорогам и другим неврологическим последствиям у маленьких детей.

В поликлиниках Рязанской и Воронежской областей сообщили, что не закупают вакцину от ротавирусной инфекции, но она может быть доступна в частных медицинских учреждениях.