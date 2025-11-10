Вторник, 11 ноября, 2025
Администрация Рязани сообщила, когда появится освещение на проезде Яблочкова

Анастасия Мериакри
Администрация Рязани сообщила, когда появится освещение на проезде Яблочкова в Рязани. С жалобой на отсутствие света на данном участке обратились местные жители в комментариях к публикации губернатора Павла Малкова в телеграм-канале.

Рязанцы отметили, что ремонт дороги на проезде Яблочкова завершен, а освещения как не было, так и нет. Ситуацию прояснили в городской администрации.

«Городского освещения на данный момент на этом участке нет. Планируем строительство собственных сетей на этом участке, в настоящее время корректируем проект освещения на проезде Яблочкова. Реализуем его при получении целевого финансирования», — сказано в ответе мэрии.

Напомним, ремонт проезда Яблочкова завершен. На дороге длиной 1,3 километра были проведены комплексные работы: полностью уложено новое асфальтобетонное покрытие, заменены бордюры и благоустроены пешеходные зоны. 

