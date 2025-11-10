Эксперт объяснил, как новый технологический сбор отразится на ценах

«Технологический сбор» с импортёров и внутренних производителей призван поддержать отечественные заводы, которые не могут конкурировать с иностранной продукцией. Об этом НСН рассказал доцент кафедры телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ Александр Тимошенко.

Минпромторг с 1 сентября 2026 года начнёт взимать «технологический сбор» с импортёров и внутренних производителей вне зависимости от степени локализации в тех товарных категориях, где доля отечественных производителей невысока, пишут «Ведомости». Поначалу сбор коснётся только готовой продукции, список утвердит правительство.

«Скорее всего, это будет таможенная плата для товаров, которые к нам въезжают. Пока предлагается, чтобы вложились в это дело все — и те компании, которые у нас этими разработками занимаются», — пояснил Тимошенко.

Эксперт отметил неопределённость в вопросе распределения средств. Это может привести к удорожанию разработки и производства элементной базы. Не факт, что найдут оптимальное решение. Деньги возьмут, а распределение может быть неправильным. Пользователи заметят увеличение стоимости, а разработчики могут не заметить увеличения поддержки.

Цель — загрузить простаивающие мощности

Тимошенко объяснил: деньги планируют вложить в отечественные заводы, которые загружены сейчас не до конца.

«На текущий момент есть производства, которые не загружены до конца, хотя могли бы быть загружены изготовлением элементной базы, которая используется производителями оборудования. Сегодня часть элементной базы привозится из других стран, мы что-то не делаем, потому что на производство это не поставлено», — рассказал эксперт.

Минпромторг предлагает производителям этим заниматься, поэтому придуман такой механизм. Средства направят в отечественные заводы, чтобы не закупать базу у иностранных партнёров. Это касается базы для автомобильного производства и бытовой техники.

Ставка сбора будет определяться для каждой единицы продукции отдельно и будет зависеть в том числе от её стоимости. Максимальная фиксированная не превысит пяти тысяч рублей. Средства от технологического сбора пойдут на финансовое обеспечение мер в сфере развития радио- и микроэлектроники.