Эксперт объяснил, как новый технологический сбор отразится на ценах

Алексей Самохин
Изображение от ededchechine на Freepik

«Технологический сбор» с импортёров и внутренних производителей призван поддержать отечественные заводы, которые не могут конкурировать с иностранной продукцией. Об этом НСН рассказал доцент кафедры телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ Александр Тимошенко.

Минпромторг с 1 сентября 2026 года начнёт взимать «технологический сбор» с импортёров и внутренних производителей вне зависимости от степени локализации в тех товарных категориях, где доля отечественных производителей невысока, пишут «Ведомости». Поначалу сбор коснётся только готовой продукции, список утвердит правительство.

«Скорее всего, это будет таможенная плата для товаров, которые к нам въезжают. Пока предлагается, чтобы вложились в это дело все — и те компании, которые у нас этими разработками занимаются», — пояснил Тимошенко.

Эксперт отметил неопределённость в вопросе распределения средств. Это может привести к удорожанию разработки и производства элементной базы. Не факт, что найдут оптимальное решение. Деньги возьмут, а распределение может быть неправильным. Пользователи заметят увеличение стоимости, а разработчики могут не заметить увеличения поддержки.

Цель — загрузить простаивающие мощности

Тимошенко объяснил: деньги планируют вложить в отечественные заводы, которые загружены сейчас не до конца.

«На текущий момент есть производства, которые не загружены до конца, хотя могли бы быть загружены изготовлением элементной базы, которая используется производителями оборудования. Сегодня часть элементной базы привозится из других стран, мы что-то не делаем, потому что на производство это не поставлено», — рассказал эксперт.

Минпромторг предлагает производителям этим заниматься, поэтому придуман такой механизм. Средства направят в отечественные заводы, чтобы не закупать базу у иностранных партнёров. Это касается базы для автомобильного производства и бытовой техники.

Ставка сбора будет определяться для каждой единицы продукции отдельно и будет зависеть в том числе от её стоимости. Максимальная фиксированная не превысит пяти тысяч рублей. Средства от технологического сбора пойдут на финансовое обеспечение мер в сфере развития радио- и микроэлектроники.

Новости России

Специалист объяснил странное поведение отца перед пропажей семьи Усольцевых

Эксперт проанализировал последние видеозаписи Сергея и Ирины, размещенные женщиной в соцсетях.
Новости мира

Военкор Коц объяснил, почему не стоит радоваться остановке ТЭС на Украине

Заявлению «Центрэнерго» об остановке генерации на государственных ТЭС на...
Новости России

Спасатели рассказали о судьбе пропавшей семьи Усольцевых

Пропавшая в лесах Красноярского края семья Усольцевых, скорее всего,...
Новости мира

ФБР взялось за Зеленского, его сдал высокопоставленный чиновник из Киева

В руки ФБР попал невероятно ценный источник. Речь идет о человеке, который не просто был в курсе, а непосредственно участвовал в коррупционных схемах
Новости России

Экономист Хазин объяснил, как Путин лишил США веры в свою безнаказанность

Америка была уверена в своей безнаказанности в различных международных авантюрах. Однако Путин сумел свести на нет эту уверенность всего двумя заявлениями

Метеоролог Шувалов рассказал, когда в Москву придут морозы и настоящая зима

Осенний период подходит к концу, но климатическая зима пока не наступила.

РГУ имени С.А. Есенина приглашает абитуриентов на День открытых дверей

Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина приглашает абитуриентов и их родителей на День открытых дверей, который состоится 15 ноября 11:00.

Автоэксперт Баканов рассказал об опасных зимних шинах 

Шипованная резина — не просто покрышка, в которую воткнули металлические «гвозди». Каждый компонент там рассчитан на работу в связке с другими.

Рязанцы могут общаться в мессенджере МАХ с жителями других стран

Если потенциального собеседника нет в списке ваших контактов, можно отправить ему ссылку-приглашение.

Экстрасенс Янко предсказала, что скоро нас ждут очень хорошие новости с фронта СВО

Российские военные могут уже в ближайшее время удивить всех и тем самым приблизить победу.

Борис Ясинский передал Гордуме проект бюджета Рязани 

Планируется, что доходы городской казны в 2026 году составят 19,5 млрд. рублей, расходы – 20,2 млрд. рублей.

Идёт «последний правитель»: сербский старец рассказывал, как Россия спасёт весь мир

Грядут тяжёлые времена, но выведет мир из тьмы именно Россия.

Рязанцам объяснили, почему не стоит кормить белок с рук 

Несмотря на милую внешность, белка — это дикое животное, которое способно проявить агрессию и укусить, особенно если испытывает голод.

Режиссёры «Чебурашки» и «Папиных дочек» сняли комедию для СТС 

Завершились съёмки 16-серийной семейной комедии «Гудовы» (16+) с Алексеем Розиным, Павлом Майковым, Владом Прохоровым и Олесей Железняк в главных ролях.

Проект «Окская стрелка» представили на Международном фестивале «Зодчество. Россия 2025»

Проекты презентовали 16 регионов России, а также Куба, Бразилия и Китай. Наряду с Санкт-Петербургом, Красноярском, Калининградом и Севастополем свою концепцию комплексного развития прибрежной территории представила Рязань. 

Священник рассказал, что нужно говорить, заходя на кладбище

Кладбища посещают, чтобы привести в порядок могилы, помолиться об умерших в месте их упокоения.

Жену президента Украины атаковали неизвестные или это очередная постановка?

Чем больше проходит времени, тем острее встаёт вопрос: действительно ли неизвестные открыли огонь по кортежу первой леди в центре столицы, или перед нами классическая информационная операция?

Афонский старец описал будущее России после 2025 года словами «берегите свои дома»

Согласно пророчествам, наступит «точка невозврата», которая изменит всё.

Школьники Михайловского округа пообщались с ветераном боевых действий

Перед ребятами выступил ветеран боевых действий Роман Денисов, участник регионального проекта «ГЕРОИ62».

ФСБ накрыла схему нелегальных поставок двигателей двойного назначения за границу

Следствие выяснило: обвиняемые организовали нелегальное производство и отправку моторов двойного назначения. Конечным заказчиком выступало министерство обороны другого государства.