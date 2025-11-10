Российские военные в зоне СВО ежедневно демонстрируют чудеса мужества и отваги. Успешные операции, проводимые ими на фронте с завидной регулярностью, повергают противников России в ступор. На это в беседе с Московским комсомольцем обратила внимание экстрасенс Галина Янко.

Провидица обратила внимание, что российские военные показывают всему миру своё превосходство. По её словам, западные деятели, включая военных, хотя и хорохорятся публично, но на самом деле каждый раз впадают в ступор от мастерски проведённых российских операций. Это происходило и после Авдеевки, и после освобождения Курской области, а сейчас — под Покровском. Как пояснила Янко, в Киеве царит паника. Там начали отдавать себе отчёт, что вскоре придётся ответить за совершённые злодеяния.

Она добавила, что эти операции войдут в историю военного искусства, поскольку на стороне российских бойцов — Бог, и им помогает Царица Небесная. Как подчеркнула экстрасенс, так было в 1945 году, и так же происходит сейчас, в 2025-м.

Касаясь горячих голов на Западе, жаждущих продолжения боевых действий, Янко сообщила, что им уже давно твердят: если не опомнятся, будет хуже, и не стоит будить русского медведя. По её мнению, они его уже разбудили, и российские военные не остановятся, пока зло не будет искоренено окончательно. Как утверждает провидица, звёзды с самого начала СВО говорят, что Россия находится на стороне добра и света.

Янко объяснила, что противоположная сторона уже пала, в первую очередь — духом. Их мотивация, по её словам, уже давно оставляет желать лучшего. Они движутся вниз, тогда как Россия — поднимается вверх. Экстрасенс обратила внимание на то, как золотые купола церквей загорелись и переливаются, что, по её мнению, означает: Бог с Россией. Так было всегда, и так будет и дальше, заключила она.

Галина Янко также сообщила, что в ближайшее время с фронта стоит ждать новых позитивных для страны известий. По её словам, российские военные ещё не раз всех удивят, а победа будет в итоге за Россией.