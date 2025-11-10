Понедельник, 10 ноября, 2025
6.6 C
Рязань
Интересное

Идёт «последний правитель»: сербский старец рассказывал, как Россия спасёт весь мир

Валерия Мединская
Изображение от jcomp на Freepik

Сербский старец Фаддей, ушедший из жизни в 2003 году, оставил миру пугающие пророчества. Он предрекал Сербии и всему миру тяжёлые испытания. По его словам, никто не избежит грядущих бед, но спасение придёт именно от России, пишет издание «Царьград».

Фаддей, простой монах из сербской обители, стал для одним из самых уважаемых балканских духовных наставников. Множество людей искало у него утешения, совета и пророческих откровений. Несмотря на свой дар, старец оставался скромным. Однако время показало, насколько точными были его предсказания.

Томислав Штрбулович (имя старца в миру) родился в 1914 году, с началом Первой мировой войны. Из-за слабого здоровья его крестили почти сразу после рождения. Согласно преданию, младенец заплакал лишь после совершённого обряда. Стремление к монашеству появилось у него с ранних лет.
Архимандрит вспоминал, что уже того к нему пришло осознание, что превыше всего — Бог.

В 18 лет он решил принять постриг. Однако врачи обнаружили у юноши туберкулёз и дали неутешительный прогноз. Это серьёзно повлияло на его судьбу. В монастырь его взяли не сразу. Решающей стала встреча с русским монахом. Тот посоветовал Томиславу отправиться в Милково, дабы обрести душевный покой. В монастыре в Милково тогда жили валаамские монахи, покинувшие Россию после революции. Настоятель был последователем учения старца Амвросия Оптинского. Томислав глубоко изучил русское духовное наследие, выучил язык и подружился с будущим святителем Иоанном Шанхайским. В 1935 году он принял постриг, получив имя Фаддей.

В годы Второй мировой войны старца арестовали в Белграде и приговорили к казни. Как он сам рассказывал, в тюрьме ему явился ангел, указавший дальнейший путь. Последовали долгие годы скитаний по тюрьмам, но Фаддей чудом выжил. В 1970–1980-е годы он поселился в женском монастыре, став для насельниц духовным отцом. К нему за советом съезжались паломники со всего Балканского полуострова. Старец обладал невероятной выносливостью: он мог беседовать с людьми всю ночь, а утром оставаться бодрым на церковной службе.

Дар прозорливости отца Фаддея поражал окружающих. Он предвидел распад Югославии и отделение Косово. Он знал, что после тяжких испытаний Сербия станет свободной, но затем на неё снова усилится давление Запада.

В своих беседах Фаддей раскрывал глубокий смысл мировых событий. Он учил, что в сердце каждого человека происходит незримая битва между добром и злом. Архимандрит говорил, что земная жизнь — это постоянная борьба, и физическая, и духовная. Война начинается в мыслях человека. Если он не может с ними справиться, то начинает враждовать с другими.

Также он объяснял верующим, что их духовная борьба ведётся не против людей, а «против духовных сил зла в небесах». Особую тревогу у старца вызывал приход «последнего правителя». Под маской приятного человека, который покорит своей добротой и харизмой весь свет, может явиться Антихрист. Разглядеть его истинную сущность будет сложно: внешне он произведёт впечатление необычайно приятного человека.

В своих предсказаниях о будущем старец отводил России ключевую роль. Он верил, что именно она сможет переломить ход истории, склонив чашу весов в сторону добра в борьбе со злом. Фаддей всегда говорил, что русское православие более глубокое. В нём больше внутреннего, чем внешнего, а русское благочестие — самое истинное.

Архимандрит предрекал России великую миссию. Стране суждено объединить вокруг себя государства, избравшие путь добра, мира и процветания. Во главе этого движения, по словам старца, встанет «русский православный царь».

Вместе с тем весь остальной мир захлестнёт безбожие, что породит страшные события. Но всё же архимандрит Фаддей видел после долгих лет ужаса и страстей светлые времена. После всех испытаний, человечество ждёт время «великой славы и радости».

