Священник рассказал, что нужно говорить, заходя на кладбище

Протоиерей Андрей Ефанов на сайте журнала «Фома» ответил на вопрос прихожанки, что нужно говорить, заходя на кладбище.

По словам священника, никакой специальной молитвы, которую нужно читать перед входом на кладбище, нет. Также нет молитвы для чтения перед выходом с кладбища. Проходя через кладбищенские ворота специально ничего говорить не нужно.

При посещении погоста нужно помолиться за похороненных там. Также можно помолиться за близких людей, которых хочется помянуть, но они похоронены на другом кладбище.

— Если есть родные и близкие, которых хочется помянуть, но они лежат на другом кладбище, о них также можно помолиться, — отметил протоиерей.

Кладбища посещают, чтобы привести в порядок могилы, помолиться об умерших в месте их упокоения. На самом деле, помянуть человека – то есть помолиться о нем – можно в любом месте. Церковная молитва возможна только в храме, а личная молитва что дома, что на кладбище по сути ничем не отличается. Просто на кладбище можно лучше сконцентрироваться и, наверное, чуть глубже побыть с воспоминаниями об усопшем, пишет «Фома».

Ранее иеромонах Макарий, священнослужитель Иваново-Вознесенской епархии рассказал, можно ли фотографироваться на кладбище.

По его словам, существующее ограничение является не более чем суеверием.

«Кладбища существуют с древних времён — ещё когда люди использовали каменные топоры. А фотоаппараты появились чуть более ста лет назад. Как соотносятся эти два явления с точки зрения нравственности и морали? Фактически никак», — пояснил Макарий.