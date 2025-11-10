Борис Ясинский передал Гордуме проект бюджета Рязани 

Проект городского бюджета на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов внесен в Рязанскую городскую Думу. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

10 ноября проект городского бюджета на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов внесен в Рязанскую городскую Думу исполняющим обязанности главы администрации Рязани Борисом Ясинским.

В мероприятии приняли участие глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, первый заместитель главы муниципального образования Антон Астафьев, председатель комитета РГД по бюджету и налоговой политике Галина Трушина, заместитель главы администрации Рязани Светлана Горячкина и начальник финансово-казначейского управления Светлана Финогенова.

Планируется, что доходы городской казны в 2026 году составят 19,5 млрд. рублей, расходы – 20,2 млрд. рублей. Собственные налоговые и неналоговые определены в размере 9,5 млрд., безвозмездные поступления из областного бюджета – 10 млрд. При этом учтены только распределенные в проекте областного бюджета субвенции и субсидии, остальные межбюджетные трансферты будут доведены в течение 2026 года.

Отмечено, что запланированы расходы на выполнение наказов избирателей.

Проект бюджета будет рассмотрен на заседаниях всех комитетов городской Думы, пройдет процедуру публичных слушаний, а также будет представлен членам Общественной палаты города Рязани и совещательных органов при городской Думе.