РГУ имени С.А. Есенина приглашает абитуриентов на День открытых дверей

Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина приглашает абитуриентов и их родителей на День открытых дверей, который состоится 15 ноября 11:00. Мероприятие пройдет в обновленном актовом зале Факультета русской филологии и национальной культуры (ФРФНК) по адресу: г. Рязань, ул. Ленина, 20.

Это главное событие для всех, кто планирует связать свое будущее с ведущим вузом региона. В программе – презентация всех направлений и специальностей университета, прямое общение с руководством и ответами на самые важные вопросы о поступлении.

Выступающие:

— Дмитрий Александрович Боков, ректор РГУ имени С.А. Есенина;

— Анна Владимировна Титова, ответственный секретарь приёмной комиссии университета;

— почётные гости, выпускники

До начала официальной части абитуриенты смогут лично пообщаться с представителями всех факультетов и институтов, получить индивидуальную консультацию и подробно узнать об образовательных программах и внеучебной жизни студентов.

После основной программы гостей ждут тематические мастер-классы и работа интерактивных площадок, где можно на практике познакомиться с будущей профессией.

Для участия обязательна предварительная регистрация по ссылке.