Проект «Окская стрелка» представили на Международном фестивале «Зодчество. Россия 2025»

Проект «Окская стрелка» был представлен на Международном фестивале «Зодчество. Россия 2025».

Самый масштабный архитектурный форум страны прошёл в Гостином дворе с 4 по 6 ноября. Эта площадка считается самой престижной в Москве, находится в непосредственной близости от Кремля и обладает экспозиционными площадями в 13 000 кв. метров.

В программе уже 33-го по счёту «Зодчества» были дискуссии, круглые столы, лекции, презентации и мастер-классы. Проекты презентовали 16 регионов России, а также Куба, Бразилия и Китай. Наряду с Санкт-Петербургом, Красноярском, Калининградом и Севастополем свою концепцию комплексного развития прибрежной территории представила Рязань.

О масштабном инвестиционном проекте «Окская стрелка», который реализуется при поддержке областных и городских властей, рассказал управляющий директор ГК «Зелёный сад — наш дом» Андрей Оришкевич.

— Мы работаем на грани оригинальной архитектуры и современной урбанистики. Например, комбинат бытового обслуживания в центре жилого комплекса будет в форме ракушки-аммонита. Уникальной постройкой, первой подобной в России, станет СИМадром. Это трасса для средств индивидуальной мобильности длиной 43 километра и одновременно центр обучения безопасному вождению, — подчеркнул Андрей Валерьевич, отвечая на вопросы президента Союза архитекторов России и Союза московских архитекторов Николая Шумакова.

Управляющий директор «Зелёного сада» отметил, что благодаря новому жилому комплексу в Рязани появится первая общедоступная набережная, речная марина, современные школы и детские сады.

Также на «Зодчестве» были представлены планы развития Иркутской области и республика Татарстан, масштабный стенд с макетом Нового Херсонеса, воссозданного силами крымских архитекторов и археологов, проект «Маяки русского мира», храмовая архитектура и оригинальные абстрактные композиции молодых авторов.

Подводя итоги фестиваля, Николай Шумаков сказал, что «Зодчество. Россия 2025» является самым главным и масштабным мероприятием, посвящённым развитию архитектуры нашей страны. А каждый из представленных стендов — яркое отражение актуальных тенденций современной урбанистики.