Жителя Спасск-Рязанского осудили за хранение значительной партии наркотиков

В Рязани суд вынес приговор в отношении 42-летнего жителя Спасск-Рязанского, которого признали виновным в хранении значительного объёма наркотических средств. Об этом сообщает СУ СК РФ по Рязанской области.

Как выяснили следователи, в апреле 2021 года обвиняемый по интернету заказывал у неизвестного человека наркотики и хранил у себя дома.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий его задержали сотрудники полиции. Мужчина свою вину полностью признал.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.