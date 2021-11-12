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Пятница, 12 ноября, 2021
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Жителя Спасск-Рязанского осудили за хранение значительной партии наркотиков

Александр Ильин

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В Рязани суд вынес приговор в отношении 42-летнего жителя Спасск-Рязанского, которого признали виновным в хранении значительного объёма наркотических средств. Об этом сообщает СУ СК РФ по Рязанской области.

Как выяснили следователи, в апреле 2021 года обвиняемый по интернету заказывал у неизвестного человека наркотики и хранил у себя дома. 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий его задержали сотрудники полиции. Мужчина свою вину полностью признал. 

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

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