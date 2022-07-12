Задолженность с наследников ярославской квартиры Бориса Немцова хотят взыскать через суд

ПАО «ТГК-2» обратилось в суд о взыскании задолженности за тепло с наследников ярославской квартиры Бориса Немцова, их круг сейчас устанавливается, сообщили РИА Новости в Кировском районном суде Ярославля.

«Взыскивают задолженность за потребленную тепловую энергию за определенный период. С целью установления круга наследников, их адреса и места жительства мы отложили судебное заседание на 15 августа», — сообщили в суде.

По данным на сайте суда, иск был зарегистрирован 16 мая. В качестве истца значится ПАО «ТГК-2», ответчики — Василенко Злата Борисовна, Немцовы Антон Борисович, Дина Борисовна, Дина Яковлевна, Жанна Борисовна, Софья Борисовна.

Немцов был губернатором Нижегородской области (1991-1997), депутатом Ярославской облдумы (2013-2015), занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит 27 февраля 2015 года около полуночи на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет.