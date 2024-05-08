Среда, 8 мая, 2024

Бастрыкин затребовал доклад по делу пропавшего рязанца Сергея Пинтелина

Автор: 7info

Опубликовано

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о безвестном исчезновении в Рязанской области 47-летнего Сергея Пинтелина. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.

Пинтелин пропал во время охоты в Сапожковском районе в феврале 2024 года. До сих пор местонахождение мужчины не установлено.

В Следкоме сообщили, что изучают сообщения в СМИ и соцсетях.

— Должных мероприятий по поиску мужчины организовано не было. Также отмечается, что своевременно не были изучены записи с камер видеонаблюдения вблизи места охоты, которые впоследствии исчезли, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в отношении участников охоты уже возбуждены два уголовных дела, кроме того, расследуется дело об исчезновении Пинтелина.

Доложить о ходе работы поручено и. о. руководителя регионального следственного управления СК РФ Алексею Медведкову.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следкома.

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