Бастрыкин затребовал доклад по делу пропавшего рязанца Сергея Пинтелина

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о безвестном исчезновении в Рязанской области 47-летнего Сергея Пинтелина. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.
Пинтелин пропал во время охоты в Сапожковском районе в феврале 2024 года. До сих пор местонахождение мужчины не установлено.
В Следкоме сообщили, что изучают сообщения в СМИ и соцсетях.
По данным ведомства, в отношении участников охоты уже возбуждены два уголовных дела, кроме того, расследуется дело об исчезновении Пинтелина.
Доложить о ходе работы поручено и. о. руководителя регионального следственного управления СК РФ Алексею Медведкову.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следкома.